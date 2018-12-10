Düğümü çözecek

PROJE MESAİSİ YAPIYOR

* Mehmet Özhaseki, henüz tam manasıyla sahaya inmiş değil. İttifak görüşmeleri, aday belirleme süreci, şu sıralar ana gündemi. Özhaseki, Ankara projeleriyle ilgili de yoğun mesai yapıyor.

İKİ İSİM YİNE GÜNDEMDE

* Mansur Yavaş ve Cengiz Topel Yıldırım isimleri 2014’te de adaylık için gündeme gelmişti. Aday gösterilmeyen taraf yine süreç dışında kalırsa, bu işin en büyük kaybedeninin aday gösterilen olması muhtemel.

PARTİ DEĞİL, PERFORMANS

* Partiden ziyade aday performansını değerlendirmeyi bekleyen yüzde 20-22’lik kararsız seçmen, önümüzdeki 110 günü dikkatle izleyecek, adayları dinleyecek ve Ankara düğümünü çözecek.