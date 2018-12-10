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Ankara Haberleri: Düğümü çözecek

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Düğümü çözecek

Hürriyet Haber
10.12.2018 - 14:06Son Güncelleme :

AK Parti’nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki’nin karşısına Mansur Yavaş, Cengiz Topel Yıldırım ve Metin Özarslan konularak yapılan ankete göre, kararsız seçmen oranı yüzde 20-22 arasında değişiyor.

Hürriyet Haber

 

PROJE MESAİSİ YAPIYOR

* Mehmet Özhaseki, henüz tam manasıyla sahaya inmiş değil. İttifak görüşmeleri, aday belirleme süreci, şu sıralar ana gündemi. Özhaseki, Ankara projeleriyle ilgili de yoğun mesai yapıyor.

İKİ İSİM YİNE GÜNDEMDE

* Mansur Yavaş ve Cengiz Topel Yıldırım isimleri 2014’te de adaylık için gündeme gelmişti. Aday gösterilmeyen taraf yine süreç dışında kalırsa, bu işin en büyük kaybedeninin aday gösterilen olması muhtemel.

PARTİ DEĞİL, PERFORMANS

* Partiden ziyade aday performansını değerlendirmeyi bekleyen yüzde 20-22’lik kararsız seçmen, önümüzdeki 110 günü dikkatle izleyecek, adayları dinleyecek ve Ankara düğümünü çözecek.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Düğümü çözecek hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 10 Aralık 2018 tarihinde saat 14 06’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Düğümü çözecek haberi güncellenecektir.

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