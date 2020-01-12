Kar mücadelesi canlı yayında

Büyükşehir Belediyesi internet sitesi “ankara.bel.tr” adresi üzerinden ‘Karla Mücadele Araç Takip’ noktaları tek tek 7/24 canlı olarak görülebilecek. Vatandaşlar cep telefonları ya da internet üzerinden online olarak Büyükşehir Belediyesi’ne ait karla mücadele araçlarının konumlarını ve nerede çalıştıklarını canlı izleyerek yakından takip edebilecek. Sosyal medya üzerinden yeni uygulamayı duyuran Başkan Mansur Yavaş, “Olası kötü hava koşullarına ve buzlanma tehlikesine karşı ekiplerimiz mesailerine aralıksız devam etmektedir. Çalışmalarımızı Büyükşehir Belediyesi internet sitesi üzerinden takip edebilirsiniz” dedi.