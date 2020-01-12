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Ankara Haberleri: Kar mücadelesi canlı yayında

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Kar mücadelesi canlı yayında

Hürriyet Haber
12.01.2020 - 09:56 |Son Güncelleme :

Başkent’te merkez ve 25 ilçe dahil olmak üzere Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin karla mücadelesi canlı olarak yayınlanmaya başladı.

Hürriyet Haber

Büyükşehir Belediyesi internet sitesi “ankara.bel.tr” adresi üzerinden ‘Karla Mücadele Araç Takip’ noktaları tek tek 7/24 canlı olarak görülebilecek. Vatandaşlar cep telefonları ya da internet üzerinden online olarak Büyükşehir Belediyesi’ne ait karla mücadele araçlarının konumlarını ve nerede çalıştıklarını canlı izleyerek yakından takip edebilecek. Sosyal medya üzerinden yeni uygulamayı duyuran Başkan Mansur Yavaş, “Olası kötü hava koşullarına ve buzlanma tehlikesine karşı ekiplerimiz mesailerine aralıksız devam etmektedir. Çalışmalarımızı Büyükşehir Belediyesi internet sitesi üzerinden takip edebilirsiniz” dedi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Kar mücadelesi canlı yayında hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 12 Ocak 2020 tarihinde saat 09 56’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Kar mücadelesi canlı yayında haberi güncellenecektir.

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