Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Kar barajların yüzünü güldürdü

Ankara Haberleri: Kar barajların yüzünü güldürdü

ANKARA HABERLERİ

Kar barajların yüzünü güldürdü

Murat YILMAZ
11.01.2019 - 15:16Son Güncelleme :

Ankara’da aralık ve ocak ayındaki kar yağışları kentte barajların doluluk oranını artırdı. Baraj havzalarında kar kalınlığı, bazı yerlerde 80 santimetreye kadar ulaştı.

Murat YILMAZ

Sonbaharın kurak geçtiği Başkent’te aralık ve ocak aylarında etkili olan kar yağışları, barajların yüzünü güldürdü. Baraj havzalarında kar kalınlığı, bazı yerlerde 80 santimetreye kadar ulaştı. Geçen yıl 10 Ocak’ta 320 milyon 365 bin metreküp olan barajlardaki su miktarı bu yıl 347 milyon 997 bin metreküp olarak ölçüldü. ASKİ Genel Müdürü Cumali Kınacı, “Kar yağdığında her zaman baraj havzalarında etkili olmayabiliyor. Ancak aralık ve ocak aylarında yağan karlar, havzalarda etkisini gösterdi. Bu da oldukça sevindirici” dedi. Ankara’nın içme suyu ihtiyacının karşılandığı baraj havzalarındaki kar kalınlığının, kıyılarda 20-25 santimetre, çevrelerinde ise 40-80 santimetre arasında değiştiğini belirten Kınacı şunları söyledi: 

ENDİŞELERİ GİDERDİ

“Kar, barajlara çok büyük katkı sağlıyor. Barajları besleyen en önemli kaynağın kar suları olması nedeniyle, yağışların bu alanlarda etkili olması çok önemli. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile diyalog halindeyiz. Günlük Ankara’nın hava durumu hakkında bilgi almaktayız. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile yaptığımız değerlendirmede 2018 yılı ilkbahar ve sonbahar aylarında baraj havzalarında beklenilen yağışlar olmadı, ama son günlerde baraj havzalarındaki yağışlar endişelerimizi bir ölçüde de olsa giderdi.”

LÜTFEN TASARRUFLU KULLANALIM

Başkent’in su ihtiyacını karşılayan Kurtboğazı, Eğrekkaya, Akyar, Kavşakkaya, Çubuk-2, Çamlıdere ve Elmadağ barajlarında şu anda mevcut rezervin 448 milyon metreküp olduğu bilgisini veren Genel Müdür Kınacı, “Barajlarımızdaki suyumuz yeterli ancak böyle olsa da tasarrufu hiçbir zaman elden bırakmamak gerekir. Tasarruf bir yaşam biçimidir. Suyumuzun sadece bugün için değil, gelecek yıllarda da ihtiyacımıza cevap verebilmesi için lütfen israf etmeden, tasarruflu kullanalım” dedi.

2018’DE YÜZDE 20.19

2019’DA YÜZDE 21.96

Ankara’da barajlardaki su miktarının oranı geçen yıl yüzde 20.19 olurken bu yıl yüzde 21.96 oldu. Metreküp olarak geçen yıl da miktar 320 milyon 365 bin metreküp olarak ölçülürken bu yıl 347 milyon 997 bin metreküp olarak ölçüldü.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Kar barajların yüzünü güldürdü hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 11 Ocak 2019 tarihinde saat 15 16’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Kar barajların yüzünü güldürdü haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Ankaralı öğrenciler gönül köprüsü kurdu

Ankaralı öğrenciler gönül köprüsü kurdu

Özhaseki: ‘Biz’ merkezli yönetim anlayışı göstereceğiz

Özhaseki: ‘Biz’ merkezli yönetim anlayışı göstereceğiz

Mansur Yavaş’tan Özhaseki çıkışı

Mansur Yavaş’tan Özhaseki çıkışı

Türk dünyasından sanat şöleni

Türk dünyasından sanat şöleni

Hızlandırıcı mıknatısta üretim tamamlandı

Hızlandırıcı mıknatısta üretim tamamlandı

Görme engelli vatandaş canından oluyordu

Görme engelli vatandaş canından oluyordu

Onur ödülleri belli oldu

Onur ödülleri belli oldu

En sıcak müze

En sıcak müze

﻿

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutGölbaşıHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara2 DERECE
Yol durumu »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.