Kar barajların yüzünü güldürdü

Sonbaharın kurak geçtiği Başkent’te aralık ve ocak aylarında etkili olan kar yağışları, barajların yüzünü güldürdü. Baraj havzalarında kar kalınlığı, bazı yerlerde 80 santimetreye kadar ulaştı. Geçen yıl 10 Ocak’ta 320 milyon 365 bin metreküp olan barajlardaki su miktarı bu yıl 347 milyon 997 bin metreküp olarak ölçüldü. ASKİ Genel Müdürü Cumali Kınacı, “Kar yağdığında her zaman baraj havzalarında etkili olmayabiliyor. Ancak aralık ve ocak aylarında yağan karlar, havzalarda etkisini gösterdi. Bu da oldukça sevindirici” dedi. Ankara’nın içme suyu ihtiyacının karşılandığı baraj havzalarındaki kar kalınlığının, kıyılarda 20-25 santimetre, çevrelerinde ise 40-80 santimetre arasında değiştiğini belirten Kınacı şunları söyledi:

ENDİŞELERİ GİDERDİ

“Kar, barajlara çok büyük katkı sağlıyor. Barajları besleyen en önemli kaynağın kar suları olması nedeniyle, yağışların bu alanlarda etkili olması çok önemli. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile diyalog halindeyiz. Günlük Ankara’nın hava durumu hakkında bilgi almaktayız. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile yaptığımız değerlendirmede 2018 yılı ilkbahar ve sonbahar aylarında baraj havzalarında beklenilen yağışlar olmadı, ama son günlerde baraj havzalarındaki yağışlar endişelerimizi bir ölçüde de olsa giderdi.”

LÜTFEN TASARRUFLU KULLANALIM

Başkent’in su ihtiyacını karşılayan Kurtboğazı, Eğrekkaya, Akyar, Kavşakkaya, Çubuk-2, Çamlıdere ve Elmadağ barajlarında şu anda mevcut rezervin 448 milyon metreküp olduğu bilgisini veren Genel Müdür Kınacı, “Barajlarımızdaki suyumuz yeterli ancak böyle olsa da tasarrufu hiçbir zaman elden bırakmamak gerekir. Tasarruf bir yaşam biçimidir. Suyumuzun sadece bugün için değil, gelecek yıllarda da ihtiyacımıza cevap verebilmesi için lütfen israf etmeden, tasarruflu kullanalım” dedi.

2018’DE YÜZDE 20.19

2019’DA YÜZDE 21.96

Ankara’da barajlardaki su miktarının oranı geçen yıl yüzde 20.19 olurken bu yıl yüzde 21.96 oldu. Metreküp olarak geçen yıl da miktar 320 milyon 365 bin metreküp olarak ölçülürken bu yıl 347 milyon 997 bin metreküp olarak ölçüldü.