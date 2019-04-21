Okurların Gözünden Ankara Sokakları

KAPLAMALAR DÜŞTÜ DÜŞECEK

“Maltepe Köprüsü’nde (Strazburg Caddesi’ne inen kısmı), kaplamaların bir kısmı düşmüş, bir kısmı da düşmek üzere. Ankara Büyükşehir Belediyesi Mavi Masa’ya durumu bildirdim fakat önlem alınmadı. Bu demir levhaların birinin ya da bir arabanın üzerine düşmesini mi bekleniyor?”

ÇİÇEKÇİ ESNAFINA YAKIŞMAYAN MANZARA

“Kızılay Sakarya Caddesi’nde, çiçekçilerin olduğu yerin hem kaldırımları hem de dükkânların önü pislik içinde. Çiçekçi esnafına yakışmıyor.”

BU GIDA TERÖRÜDÜR

“Ulus Hali’nde, yüzlerce kişinin gelip geçtiği ve toz-toprak içinde olan açık alanda gıda maddeleri satılıyor. Bu, gıda terörüdür.”

HER YER TOZ TOPRAK

“Keçiören Ayvalı Mahallesi Alemli Sokak’ta üç ay önce ASKİ çalışma yaptı. Hala asfalt dökülmedi. Sokak, tozdan-çamurdan geçilmiyor.”

TRAFİK GÜVENLİĞİNİ HİÇE SAYIYORLAR

“Çankaya Cevizlidere Caddesi’ndeki görüntü içler acısı. Kâğıt toplayıcıları, trafik güvenliğini hiçe sayan yolculuklar yapıyorlar.”