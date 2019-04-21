Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Okurların Gözünden Ankara Sokakları

Ankara Haberleri: Okurların Gözünden Ankara Sokakları

ANKARA HABERLERİ

Okurların Gözünden Ankara Sokakları

Hürriyet Haber
21.04.2019 - 15:07Son Güncelleme :

Whatsapp Şehir Hattı, Hürriyet Ankara okurlarıyla birlikte omuz omuza vererek kentin sorunlarına ışık tutmaya devam ediyor. Kentle ilgili sorunlara duyarlılık gösteren okurlarımız fotoğraflayarak gönderdikleri sorunların çözülmesini istiyor.

Hürriyet Haber

KAPLAMALAR DÜŞTÜ DÜŞECEK

Maltepe Köprüsü’nde (Strazburg Caddesi’ne inen kısmı), kaplamaların bir kısmı düşmüş, bir kısmı da düşmek üzere. Ankara Büyükşehir Belediyesi Mavi Masa’ya durumu bildirdim fakat önlem alınmadı. Bu demir levhaların birinin ya da bir arabanın üzerine düşmesini mi bekleniyor?”

ÇİÇEKÇİ ESNAFINA YAKIŞMAYAN MANZARA

“Kızılay Sakarya Caddesi’nde, çiçekçilerin olduğu yerin hem kaldırımları hem de dükkânların önü pislik içinde. Çiçekçi esnafına yakışmıyor.”

Okurların Gözünden Ankara Sokakları

 

BU GIDA TERÖRÜDÜR

“Ulus Hali’nde, yüzlerce kişinin gelip geçtiği ve toz-toprak içinde olan açık alanda gıda maddeleri satılıyor. Bu, gıda terörüdür.”

Okurların Gözünden Ankara Sokakları

 

HER YER TOZ TOPRAK

“Keçiören Ayvalı Mahallesi Alemli Sokak’ta üç ay önce ASKİ çalışma yaptı. Hala asfalt dökülmedi. Sokak, tozdan-çamurdan geçilmiyor.”

Okurların Gözünden Ankara Sokakları

 

TRAFİK GÜVENLİĞİNİ HİÇE SAYIYORLAR

“Çankaya Cevizlidere Caddesi’ndeki görüntü içler acısı. Kâğıt toplayıcıları, trafik güvenliğini hiçe sayan yolculuklar yapıyorlar.”

Okurların Gözünden Ankara Sokakları

 

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Okurların Gözünden Ankara Sokakları hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 21 Nisan 2019 tarihinde saat 15 07’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Okurların Gözünden Ankara Sokakları haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Direkt uçuşlar sağlık turizmini geliştirecek

Direkt uçuşlar sağlık turizmini geliştirecek

Kurtuluş OSBde

Kurtuluş OSB'de

Su Perileri heykeli​ kentle bütünleşmeli

Su Perileri heykeli​ kentle bütünleşmeli

Hediye kabul etmiyoruz

Hediye kabul etmiyoruz

Metroları çoğaltacağız

Metroları çoğaltacağız

Asıl güzellik ruhunu yansıtma biçimidir

Asıl güzellik ruhunu yansıtma biçimidir

Eryaman’da güç gösterisi

Eryaman’da güç gösterisi

Mizahın en genç kalemi

Mizahın en genç kalemi

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara2 DERECE
Yol durumu »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.