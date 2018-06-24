Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Kapak takmayana ceza yağdı

Ankara Haberleri: Kapak takmayana ceza yağdı

ANKARA HABERLERİ

Kapak takmayana ceza yağdı

Murat YILMAZ
24.06.2018 - 15:28Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kapak takma zorunluluğuna uymayan ve seyir halindeyken depolarından harç dökülen 242 beton mikserine bu yılın ilk beş ayında toplamda 81 bin 682 TL peşin para cezası uyguladı.

Murat YILMAZ

 

Hürriyet Ankara’nın son olarak 1 Haziran’da ‘Tehlikenin ağzı açık’ manşetiyle gündeme getirdiği beton mikserleri konusunda, Ankara Büyükşehir Belediyesi açıklama yaptı. Kent içi trafiğinde özellikle de yokuş çıkarken depolarından dökülen harçlar nedeniyle asfaltta beton tümsek oluşturan ve kapak takma zorunluluğuna uymayan 242 beton mikser aracına bu yıl toplamda 81 bin 682 TL peşin para cezası uyguladığının kaydedildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

BU YIL 526 MİKSER DENETLENDİ

“Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.12.2016 tarihli kararına istinaden tüm beton firmalarına, mikser araçlarına kapak taktırması için tebligat yapılmış olup, kapak taktırmayan ve yollara beton döken araçlara rastlanıldığında gerekli işlemler yapılmaktadır. 2018 yılı içerisinde (ilk 5 ay) Ankara genelinde yapılan kontrollerde 526 beton mikseri aracı denetlenmiş olup, bunlardan 201’nin normal olduğu görülmüş, 83’üne ihtar yapılmış, 242 araca da toplamda 81 bin 682 TL peşin para cezası yazılmıştır. Ekiplerimizin kontrolleri imkanlar ölçüsünde periyodik aralıklarla devam etmekte olup, herhangi bir olumsuzlukta karşılaşıldığında gerekli yasal işlemler yapılmaktadır.”

MECLİS ZORUNLUK GETİRMİŞTİ

Büyükşehir Belediye Meclisi, 2016’nın aralık ayı toplantısında, kentte depolarından harç dökerek asfalta büyük zarar veren beton mikserleri için ‘beton boşaltma ağzına kapak yapma zorunluluğu’ kararı almıştı. Ankara’da yeni inşaatların yapıldığı bölgelere hazır beton taşıyan mikserler, özellikle yokuşlardan çıkarken depolarındaki harcı yola dökerek asfaltta betondan tümsekler oluştururken sürücüler firmaların önlem almasını istemişti.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Kapak takmayana ceza yağdı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 24 Haziran 2018 tarihinde saat 15 28’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Kapak takmayana ceza yağdı haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Altındağ’da 22 yeni yatırım açılacak

Altındağ’da 22 yeni yatırım açılacak

22 genç piyanist derece için yarıştı

22 genç piyanist derece için yarıştı

Milli takımda 3 Başkentli

Milli takımda 3 Başkentli

Kazak korosu Bilkent’te

Kazak korosu Bilkent’te

Uzakdoğu’dan Fas’a sofra sırları

Uzakdoğu’dan Fas’a sofra sırları

Kadın ve erkek rolleri değişiyor

Kadın ve erkek rolleri değişiyor

Karşıya geçerken can verdi

Karşıya geçerken can verdi

Minik Eylül için özel ekip kuruldu

Minik Eylül için özel ekip kuruldu

﻿

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutGölbaşıHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara1 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

25 Haziran 2018, Pazartesi
  • İmsak
    03:18
  • Guneş
    05:14
  • Öğle
    12:57
  • İkindi
    16:54
  • Akşam
    20:28
  • Yatsı
    22:15
Diğer iller için Namaz Vakitleri »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri