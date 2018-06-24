Kapak takmayana ceza yağdı

Hürriyet Ankara’nın son olarak 1 Haziran’da ‘Tehlikenin ağzı açık’ manşetiyle gündeme getirdiği beton mikserleri konusunda, Ankara Büyükşehir Belediyesi açıklama yaptı. Kent içi trafiğinde özellikle de yokuş çıkarken depolarından dökülen harçlar nedeniyle asfaltta beton tümsek oluşturan ve kapak takma zorunluluğuna uymayan 242 beton mikser aracına bu yıl toplamda 81 bin 682 TL peşin para cezası uyguladığının kaydedildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

BU YIL 526 MİKSER DENETLENDİ

“Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.12.2016 tarihli kararına istinaden tüm beton firmalarına, mikser araçlarına kapak taktırması için tebligat yapılmış olup, kapak taktırmayan ve yollara beton döken araçlara rastlanıldığında gerekli işlemler yapılmaktadır. 2018 yılı içerisinde (ilk 5 ay) Ankara genelinde yapılan kontrollerde 526 beton mikseri aracı denetlenmiş olup, bunlardan 201’nin normal olduğu görülmüş, 83’üne ihtar yapılmış, 242 araca da toplamda 81 bin 682 TL peşin para cezası yazılmıştır. Ekiplerimizin kontrolleri imkanlar ölçüsünde periyodik aralıklarla devam etmekte olup, herhangi bir olumsuzlukta karşılaşıldığında gerekli yasal işlemler yapılmaktadır.”

MECLİS ZORUNLUK GETİRMİŞTİ

Büyükşehir Belediye Meclisi, 2016’nın aralık ayı toplantısında, kentte depolarından harç dökerek asfalta büyük zarar veren beton mikserleri için ‘beton boşaltma ağzına kapak yapma zorunluluğu’ kararı almıştı. Ankara’da yeni inşaatların yapıldığı bölgelere hazır beton taşıyan mikserler, özellikle yokuşlardan çıkarken depolarındaki harcı yola dökerek asfaltta betondan tümsekler oluştururken sürücüler firmaların önlem almasını istemişti.