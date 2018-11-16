Kaos ortamına müsaade etmeyiz

Türkiye’nin gündemi, 4 ay sonra gerçekleşecek olan yerel seçimlere odaklanırken, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, 18 Kasım Pazar günü gerçekleşecek olan AK Parti’nin temayül yoklaması öncesi Hürriyet Ankara Haber Koordinatörü Deniz Gürel’e konuştu. Temayül yoklamasında parti teşkilatının görüşlerinin alınacağını aktaran Özcan, “Bu istişare mekanizmasının sadece bir tanesi. Bunun dışında anketler var, birebir görüşmeler var. Mevcuttaki ilçelerin, gençlik kollarımızın, kadın kollarımızın görüşmeleri var. Bu görüşmelerden sonra genel merkezimizde oluşturulan komisyon çalışmaya devam edecek. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacak ve kendisi de bu istişare mekanizmalarından gelen çalışmaları değerlendirecek” diyerek özetle şunları söyledi:

SONUÇLAR ANINDA ERDOĞAN’A GİDECEK

“Temayül yoklamamızı Ankara Spor Salonu’nda dijital bir şekilde gerçekleştireceğiz. İlk defa dijital olacak ve oraya gelen teşkilat mensubumuz kartını okutacak. Aday adaylarının ismi çıkacak ve bu şekilde oyunu kullanacak. Oy kullanan kişinin kimlik bilgileri gizli olacak. Aday adayları içinde tercih edeceği kişinin ismini bulamayıp farklı bir isim önerecekse; onu da yazabilecek. Sonuçlar anında Cumhurbaşkanımıza ve genel merkezimize gidecek. Oy sayım ya da pusula işleri de bu sayede kalkmış oluyor. Günümüz şartlarına uygun bir oylama olmuş olacak.

KARNELERİ GENEL MERKEZİMİZDE

Mevcut belediye başkanlarımız şu an çalışmalarına devam ediyorlar. Bitirilmesi gereken projelerimiz var, onlar işlerine devam etsinler. Bu zamana kadar AK Parti bayrağını güzel bir şekilde dalgalandırdılar. Onların karneleri Genel Merkez'imizde, ilçe teşkilatlarımızda var. ‘Mevcut başkanlar devam edecek mi, etmeyecek mi’ gibi sorularla ilgili olarak yerel yönetimler başkanlığımız tüm Türkiye’de çalışmalarını uyguluyor.

YUKARIYA MELEK AŞAĞIYA KARŞI FİRAVUN

Adam gelmiş belediye başkanı ya da il başkanı olmuş. Gözü yükseklerde; yukarıya karşı melek, aşağıya karşı firavun olmuş. O adamla bizim işimiz olmaz. İsmimizin önündeki sıfat bize sadece görevimizdeki sorumluluğun vebalini getiriyor. Biz büyük bir aileyiz, küskünlük olmaz. Ankara’da ve İstanbul’da değişimler oldu, partimizin genel merkezi ve Cumhurbaşkanımızın takdiriyle olmuştur. Kaos ortamı, parti içinde yapılanma ya da ekipleşme gibi bir duruma müsaade edilmez. Hepimizin farklı düşünceleri olabilir ama ortak noktamız davamız, bayrağımız ve milletimiz.”

MELİH BEY İLE SIKINTIMIZ YOK

Eski Büyükşehir Belediyesi başkanı Melih Gökçek hakkında kulislerde konuşulanlara da yanıt veren Özcan, “Melih Bey bu şehirde çok güzel işler yaptı. Kendisi, Cumhurbaşkanımızın yanından ve bu partiden asla ve asla ayrılmaz. Bu partinin ne kadar başarılı olacağının derdinde olan birisidir. Melih Bey’in tek derdi bu ülkeye ve bu davaya zarar gelmesin şeklindedir. Bizim Melih Bey ile herhangi bir sıkıntımız yok onun da partiyle bir sıkıntısı yok” dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna hakkında da değerlendirmelerde bulunan Özcan, “Mustafa Bey çok bilgili ve donanımlı. Ankara’da kritik yerlerde, altyapıda vatandaşın mağdur olmaması ve trafiğin de rahatlaması için bir takım çalışmalar yaptı. Vatandaşın nezdinde doğru, dürüst kişiliğiyle öne çıkan birisi” diye konuştu.

ÇANKAYA İÇİN ÖZEL ÇALIŞMA

BaşkentT’teki tüm belediyeleri kazanmak istediklerini vurgulayan Özcan, “Çankaya problemimiz var ama bu seçimde çok fazla bir oy artışını göreceksiniz. Çünkü Çankaya için şu an özel çalışıyoruz. İlçe teşkilatımıza ‘görünür yerde mahalle teşkilatlarınızı açacaksınız’ dedik. AK Parti’ye gönül vermiş ya da verecek olan, Yaşamkent’te Çayyolu’nda Ümitköy’de bizi tanımak isteyen vatandaşlarımızı da düşünüyoruz. Çankaya’yı almak imkânsız değil” dedi.

SANDIK ANALİZİ YAPIYORUZ

Teşkilat olarak seçim havasına girdiklerine dikkat çeken Özcan, şöyle konuştu: “Şu anda 24 Haziran seçimlerinin ve geçmişteki diğer seçimlerin sandık analizini yapıyoruz. Tüm teşkilat unsurlarımızla mahallelerimizin problemlerinin, sandıklardaki oy artması ve oy düşmesinin nedenlerinin çalışmasını yapıyoruz. Sorunların çözümü konusunda ne gerekiyorsa, vatandaşın problemini çözme odaklı ve insan odaklı olarak gerekli takibi yapıyoruz.”