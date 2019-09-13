Kantinler yakın takipte

Denetimler kapsamında, öğrencilerin tükettiği ürünlerin son kullanma tarihleri, saklama koşulları, çalışanların hijyen kurallarına uygunluğu ile çalışma ruhsatları inceleniyor. Denetimlerde, kantin ve yemekhane işletmecilerin, sattıkları ürünlerin üretimi, satışı, depolaması gibi her aşamasında hijyen kurallarına uyup uymadıkları kontrol edildi. Kantinlerde satış yapan personelin bone, eldiven ve maske takmalarına da özen gösterildi.