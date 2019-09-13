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Ankara Haberleri: Kantinler yakın takipte

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Kantinler yakın takipte

Hürriyet Haber
13.09.2019 - 16:20Son Güncelleme :

Etimesgut ve Yenimahalle’de zabıta ekipleri, öğrencilerin sağlığını tehdit edecek unsurların oluşmasını önlemek amacıyla okul kantinlerini denetledi.

Hürriyet Haber

Denetimler kapsamında, öğrencilerin tükettiği ürünlerin son kullanma tarihleri, saklama koşulları, çalışanların hijyen kurallarına uygunluğu ile çalışma ruhsatları inceleniyor. Denetimlerde, kantin ve yemekhane işletmecilerin, sattıkları ürünlerin üretimi, satışı, depolaması gibi her aşamasında hijyen kurallarına uyup uymadıkları kontrol edildi. Kantinlerde satış yapan personelin bone, eldiven ve maske takmalarına da özen gösterildi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Kantinler yakın takipte hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 13 Eylül 2019 tarihinde saat 16 20’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Kantinler yakın takipte haberi güncellenecektir.

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