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Ankara Haberleri: Kanserli çocuklara destek olurken iki kez kanseri yendi

ANKARA HABERLERİ

Kanserli çocuklara destek olurken iki kez kanseri yendi

Nursima ÖZONUR/DHA
03.01.2019 - 15:43Son Güncelleme :

Ankara Yenimahalle’de yaşayan 34 yaşındaki Serap Çetin, 2014’te mide kanseri olduğunu 4'üncü evredeyken öğrendi.

Nursima ÖZONUR/DHA

Midesi alınan, kanseri yenip, yapay mideyle yaşamını sürdüren Çetin'e, 2017'de rahim kanseri teşhisi konuldu. Bir kez daha kanseri yenen Çetin, 4 yıllık mücadelesinde 'Dünyayı iyilik kurtaracak' platformunu oluşturup, kanserli çocuklara yardım etti. Hayatını kanserli çocuklara adayan Çetin, “4 çocuk sayemizde kanseri yendi, Beraber ağlayıp, beraber güldük. Bu illet hastalığa kimse yenilmesin” dedi. Çetin şunları söyledi:

MORALLERİNİ YÜKSEK TUTSUNLAR

“Ailem son günlerimi yaşıyorum, diye sürekli beni gezdiriyordu. Ağır tedaviler gördüm, yılmadım, yıkılmadım. Şu anda çok mutluyum, varabildiğim en güzel noktadaydım. Sosyal medyada 'Dünyayı iyilik kurtaracak' adlı platform kurduk. Gönüllü arkadaşlarımızla gece gündüz, durmadan koşuyoruz. Kanser hastaları, umutlarını yitirmemeliler. Kanser olduğunu öğrenen kişilere ‘umut’ diyorum. Bu illet hastalığa yenilmesinler, mücadele etsinler, dua etsinler, morallerini yüksek tutsunlar. Tek hayalim; herkesin isteğini, dileğini gerçekleştirmek. Bu dünyadan gidersem güzel anılmak istiyorum.”

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Kanserli çocuklara destek olurken iki kez kanseri yendi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 03 Ocak 2019 tarihinde saat 15 43’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Kanserli çocuklara destek olurken iki kez kanseri yendi haberi güncellenecektir.

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