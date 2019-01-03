Kanserli çocuklara destek olurken iki kez kanseri yendi

Midesi alınan, kanseri yenip, yapay mideyle yaşamını sürdüren Çetin'e, 2017'de rahim kanseri teşhisi konuldu. Bir kez daha kanseri yenen Çetin, 4 yıllık mücadelesinde 'Dünyayı iyilik kurtaracak' platformunu oluşturup, kanserli çocuklara yardım etti. Hayatını kanserli çocuklara adayan Çetin, “4 çocuk sayemizde kanseri yendi, Beraber ağlayıp, beraber güldük. Bu illet hastalığa kimse yenilmesin” dedi. Çetin şunları söyledi:

MORALLERİNİ YÜKSEK TUTSUNLAR



“Ailem son günlerimi yaşıyorum, diye sürekli beni gezdiriyordu. Ağır tedaviler gördüm, yılmadım, yıkılmadım. Şu anda çok mutluyum, varabildiğim en güzel noktadaydım. Sosyal medyada 'Dünyayı iyilik kurtaracak' adlı platform kurduk. Gönüllü arkadaşlarımızla gece gündüz, durmadan koşuyoruz. Kanser hastaları, umutlarını yitirmemeliler. Kanser olduğunu öğrenen kişilere ‘umut’ diyorum. Bu illet hastalığa yenilmesinler, mücadele etsinler, dua etsinler, morallerini yüksek tutsunlar. Tek hayalim; herkesin isteğini, dileğini gerçekleştirmek. Bu dünyadan gidersem güzel anılmak istiyorum.”