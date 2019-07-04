Havva Pilavcı, 11 yaşında kanser olduğunu öğrendi ve Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde dört yıl süren mücadelenin ardından kanseri yenmeyi başardı. Şimdilerde, Dünyayı İyilik Kurtaracak Yardımlaşma Platformu bünyesinde kanser hastaları ve ihtiyaç sahipleri için yardımdan yardıma koşan Pilavcı, “Unutmayın, kanser değil biz güçlüyüz” diyor. Kanser tedavisi gördüğü dört yıl boyunca çok zor günler geçiren, beline kadar gelen saçlarının dökülmesine tanıklık eden 15 yaşındaki Havva Pilavcı, yaşadıklarını Hürriyet Ankara’ya anlattı:

SAVAŞMAYI ÖĞRENDİM UMUDUMU YİTİRMEDİM

“Henüz 11 yaşında bir çocuktum. Kanserin ne demek olduğunu dahi bilmezken, kanserle savaşmayı öğrendim. Tabii bir de kanser yüzünden çocukluğumu yarıda bırakıp, büyümek zorunda kaldım. O zor günlerde hiçbir zaman umudumu yitirmedim. Ailem de elimi hiç bırakmadı. Tedavi sürecinde 1 yıl okula gidemedim. Sadece sınavlara girdim ve öğretmenlerimin yardımıyla o yıl sınıfımı geçtim. Gözümün arkasında beynime doğru giden bir tümör vardı, beynime sıçramadan tedavi edildi. İlk ameliyatım, olmaması gereken bir ameliyatmış. Doktor sol göz kapağımın kaslarını kesmiş ve bu nedenle göz kapağım düştü. Şimdi yeniden göz kapaklarım için tedavi olmaya başladım.

ÇOCUKLAR İÇİN ETKİNLİK DÜZENLİYORUZ

Zor bir tedavi sürecinden geçtim. Kanser, vücudumda ve ruhumda kalıcı hasarlar bıraksa da gülüşlerimi ve umudumu elimden alamadı. Hayata dört elle sarıldım. Bir umut olmak istedim ve kanseri bu umudumla yendim. Başkalarına da umut olmak istedik ve kendisi de yakalandığı kanseri yenen Serap Çetin ablamla el ele vererek, bizim gibi savaşan insanların yardımına koştuk. Bu amaçla, Dünyayı İyilik Kurtaracak Platformu’nu kurduk. Platform bünyesindeki gönüllülerimiz ile hastanelere gidip hasta çocuklar için etkinlik düzenleyip moral veriyoruz. Ayrıca yetim çocuklar için de yardım kampanyaları düzenliyoruz. İnsanlar bize sosyal medya üzerinden ulaşabiliyor, biz de onlara ulaşıyoruz ve yardımsever insanlarla bir arada olmalarına vesile oluyoruz.”