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Ankara Haberleri: Kanalizasyona atılan köpeği ASKİ kurtardı

ANKARA HABERLERİ

Kanalizasyona atılan köpeği ASKİ kurtardı

Murat YILMAZ
27.10.2019 - 09:00 |Son Güncelleme :

Ankara’da kanalizasyon temizliği yaparken, bir köpeğin kanalizasyona atıldığını fark eden ASKİ ekipleri, köpeği bulunduğu yerden çıkararak hayatını kurtardı.

Murat YILMAZ

Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) ekipleri Altındağ ilçesinde kanalizasyon temizliği yaparken, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce kanala atılan bir köpeği fark etti. İşçiler hemen kanalizasyona saldıkları iple köpeği bulunduğu yerden çıkararak köpeğin hayatını kurtardı. İşçilerin köpeği kurtarma anına ilişkin videoyu Twitter hesabından paylaşan ASKİ Genel Müdürü Cumali Kınacı, “Altındağ’da kanalizasyon temizliği yapan işçilerimiz, acımasız kişi veya kişilerce bacadan kanala atılan köpeği çıkararak hayatını kurtardılar. ASKİ çalışanları sadece, inşaat, bakım, onarım, temizlik değil hayatta kurtarıyor. Teşekkürlerimiz fedakâr ve vicdanlı çalışanlarımıza” dedi.

Kanalizasyona atılan köpeği ASKİ kurtardıKanalizasyona atılan köpeği ASKİ kurtardıKanalizasyona atılan köpeği ASKİ kurtardı


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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Kanalizasyona atılan köpeği ASKİ kurtardı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 27 Ekim 2019 tarihinde saat 09 00’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Kanalizasyona atılan köpeği ASKİ kurtardı haberi güncellenecektir.

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