Kanalizasyona atılan köpeği ASKİ kurtardı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) ekipleri Altındağ ilçesinde kanalizasyon temizliği yaparken, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce kanala atılan bir köpeği fark etti. İşçiler hemen kanalizasyona saldıkları iple köpeği bulunduğu yerden çıkararak köpeğin hayatını kurtardı. İşçilerin köpeği kurtarma anına ilişkin videoyu Twitter hesabından paylaşan ASKİ Genel Müdürü Cumali Kınacı, “Altındağ’da kanalizasyon temizliği yapan işçilerimiz, acımasız kişi veya kişilerce bacadan kanala atılan köpeği çıkararak hayatını kurtardılar. ASKİ çalışanları sadece, inşaat, bakım, onarım, temizlik değil hayatta kurtarıyor. Teşekkürlerimiz fedakâr ve vicdanlı çalışanlarımıza” dedi.
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