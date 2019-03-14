Kanal Ankara’nın temelini çok yakında atıyoruz

Dün Pursaklar ve Gölbaşı’ndaki toplu açılış törenlerine katılan Erdoğan özetle şunları söyledi:

ANKARA’NIN ÇEHRESİNİ ADETA DEĞİŞTİRDİK

“31 Mart seçimleri çok önemli. Ankara’nın ve ilçemizin ihtiyacının laf değil, hizmet, yatırım olduğunu Pursaklılar çok iyi bilir. Bugün Ankara’da 6 ve 7’nci ilçe mitingimizi yapıyoruz. Büyük Ankara mitingimizi 23 Mart’ta gerçekleştireceğiz. Ardından seçimden birkaç gün önce yine Ankaralı kardeşlerimizle birlikte olacağız. Biz Ankara’yı ve Pursaklar’ı aşkla sevmekle kalmadık aynı zamanda dev hizmetlerle de buluşturduk. Bugün buraya boş gelmedim. Toplam yatırım bedeli 176 milyon lira olan 29 kalem eser ve hizmetin resmi açılışını yapıyoruz. Bu yatırımlar arasında 150 yataklı Pursaklar Devlet Hastanesi de var. Bugüne kadar yaptığımız 122 katrilyonluk yatırımla Ankara’nın çehresini adeta değiştirdik.

ETLİK ŞEHİR HASTANESİ SENEYE BİTECEK

Eğitimde, sağlıkta, adalette, emniyette, ulaşımda, sanayide, ticarette, çevre ve şehircilik yatırımlarında, kültür ve sanatta velhasıl her alanda şehrimizi eşi benzeri görülmemiş hizmetlerle tanıştırdık. Sağlıkta ülkemizin en büyük şehir hastanesini Ankara’ya kazandırdık; Bilkent Şehir Hastanesi’nin açılışını yarın (bugün) yapıyoruz. Hasta kabulleri 10 gündür devam ediyor. Türkiye’nin 1 numarası, 3 bin 600 yataklı muhteşem bir hastane ile Ahmetimize, Mehmetimize, Ayşemize Fatmamıza artık hizmeti orada vereceğiz. Şimdi Etlik de geliyor, inşaat halinde. Etlik’te bu büyüklükte, seneye de onu bitireceğiz. Kuyubaşı-Esenboğa metro hattıyla ilgili çalışmalarımız sürüyor. İnşallah bu projeyi de Ankara’ya ve Pursaklar’a kazandıracağız. Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarımızın çok güzel projeleri var. Bunlar hayata geçtiğinde gerçekten bambaşka bir başkente kavuşacağız.

70 MİLYONLUK YATIRIMLA TEMİZLEDİK

(Gölbaşı’ndaki konuşması) Bugün burada toplam bedeli 306 milyon lira olan 29 kalem eser ve hizmetin açılışını yapıyoruz. Mogan Gölü ilçemizin sembolü ve en önemli değeri. Hemen kolları sıvadık, gölü temizlemeye başladık. Hem dip temizliği yaptık, hem de ilave su takviyesiyle gölün canlılığını koruduk. Tarama gemileriyle gölü kirleten 3 milyon metreküp çamuru toplayıp borularla başka bir yere taşıyarak süzdürdük. Mogan’dan çıkan çamurda botanik bahçesi yapımında kullanıldı. Suyunu da tekrar göle verdik. Bunu kim yaptı? Mehmet Özhaseki kardeşimiz Çevre Şehircilik Bakanı iken yaptı. İnşallah Mehmet kardeşimle, Ramazan kardeşimizle burada hem Gölbaşı’nı hem Ankara’yı daha da tırmandıracağız. Bugüne kadar 70 milyon liralık yatırımla Mogan’ı büyük oranda temizledik.

İMRAHOR’DAN MOGAN’A 35 KİLOMETRE

Bu bölgede Eymir Gölü ile Mogan’ı birbirine bağlayan Ankara’nın en güzel millet bahçelerinden birini kuruyoruz. Millet bahçemizi de içine alan İmrahor’dan başlayıp Mogan’a kadar uzanacak 35 kilometrelik Kanal Ankara Projesi ile şehrimize gerçekten çok farklı bir eser kazandırıyoruz. Ankara’nın güneyinin çehresini değiştireceğine inandığım bu projenin temelini çok yakında atıyoruz. Toplam 209 proje belediyemiz tarafından sizlere hizmete sunuldu. Fatih (Fatih Duruay) kardeşimizle buraya kadar geldik. Şimdi Ramazan kardeşimizle yeni bir süreç başlayacak. Büyükşehir’de de Mehmet Özhaseki kardeşimizle.

KONYA YOLU’NDAKİ KAVŞAKLARI BU YIL TAMAMLIYORUZ

Elele, omuz omuza 18 günümüz var. Bu süreci ‘devam inşallah’ deyip sürdüreceğiz. İlçemize inşallah önümüzdeki yıl hizmete açacağımız yeni bir devlet hastanesi yapıyoruz. Ayrıca yeni bir ağız ve diş sağlığı merkezi de kazandıracağız. Konya Yolu’nda halen devam eden yol ve köprülü kavşak çalışmaları var, onları da bu yıl tamamlıyoruz. Ülkemizin en önemli savuma sanayi merkezlerinden biri olan Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi’ni Gölbaşı’nda kurduk. Önümüzdeki dönemde Ankara’nın en gözde ilçelerinden biri olacağını şimdiden gördüğümüz Gölbaşı’nı desteklemeyi sürdüreceğiz. Sizlerden Büyükşehir’de Mehmet Özhaseki, ilçemizde Ramazan Şimşek kardeşimizle hizmet yolculuğumuzu sürdürmemizi istiyorum.”

BUNDAN SONRA EVLERİMİZDE MEMBA SULARI AKACAK

Cumhur İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Yavaş’la ilgili eleştiride bulunarak, “Televizyonculara rakibimi sıkıştırın projelerini sorun dedim, sordular şaşırdı. ‘Olmaz olur mu su parası dedim ya, onu da Mustafa Tuna zaten düşürdü’ dedi. Fesupanallah, bakın su parası, otobüs fiyatları, tarifedir bu proje olmaz. Cuma günü inşallah Mustafa Tuna başkanımızla Çamlıdere’de olacağız. Gerede tarafından memba suları geliyor, baraja basılmaya başladı. Kesikköprü’den gelen vanaları da kapatıyoruz. Bundan sonra evlerimizde memba suları akacak. Belediye de elektrik masraflarından kurtulduğu için konuştuk başkanımızla su masraflarını yüzde 30 geriye çektik. Ne oldu şimdi? Bizim adayın tamamıyla projeleri bitti mi? 5 sene boyunca yapacağı kalmadı mı? Bu iş biraz ciddiyet, dürüstlük, dersine çalışmayı, insanlara saygı ister” dedi.