Kanal Ankara değer katacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara’da devam eden kentsel dönüşüm ve rekreasyon çalışmalarını Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ve Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül ile beraber yerinde inceledi. Mamak, Pursaklar ve Gölbaşı’nda devam eden projeleri ziyaret edip yetkililerden bilgi alan Kurum, Kanal Ankara proje sahasında şu açıklamaları yaptı:

3 MİLYON METREKARELİK ALAN

“Kanal Ankara Projesi ile Kanal İstanbul’un alternatifini burada gerçekleştiriyor olacağız. Burası yaklaşık 10 kilometrelik bir alan. Toplamda 3 milyon metrekareyi içeriyor. Bu alanların içerisinde koşu alanları, bisiklet yolları hepsi olacak ve Ankaralımıza kazandıracağımız çok büyük bir proje olacak. Ankara’da birçok millet bahçesi projemiz var. Ancak bu bölgede yapacağımız Vadi Ankara Projesi de gerçekten bölgeye ve Ankara’ya değer katacak.

MAMAK’TA 2 BİN 500 KONUT

İlk etapta Yeni Mamak bölgesinde bin adet konut üretimi yapacağız, kentsel dönüşümdeki hak sahiplerine verilmek üzere. TOKİ bu konutları yapacak ve çok kısa zamanda da inşaatlarına başlayıp hak sahiplerine teslim edecek. Mamak bölgesinde inşaasını bitirdiğimiz Altıağaç-Karaağaç bölgesinde de bin 500 konutu da yine hak sahiplerine verilmek üzere Büyükşehir Belediyemizle bir protokol imzalayacağız. İsteyen hak sahipleri talep etmeleri halinde haklardan faydalanabilecek.”

15-20 KATLI BİNALAR İSTEMİYORUZ

Bakan Kurum, bir soru üzerine ülke genelindeki kentsel dönüşüm projeleriyle ilgili yeni bir strateji çizdiklerini kaydetti. Kurum, “Sadece Ankara’da değil şunu net ifade edelim. Tüm Türkiye’de kentsel dönüşümle ilgili bir strateji çizdik. İnşallah ay sonuna kadar bu stratejiyi tamamlayıp yayınlayacağız. Hiç bir yerde biz gecekonduların yerine 15-20 katlı bina istemiyoruz ve bunun yapılmasına da müsaade etmeyeceğiz.. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi bizim milli kültürümüzü örf adetlerimizi yansıtan mahalle ölçeğinde az katlı projeler gerçekleştireceğiz. Bu projeler mimari olarak da kültürümüzü yansıtan projeler olacak. Bunun ilk örneğini yine Mamak’ta gerçekleştiriyor olacağız. Tüm Türkiye’de yapacağımız projeler 4-5 kat, yeni alanlarda mevcutta bir yapılaşma söz konusuysa 7-8 katı geçmeyecek şekilde bir düzenleme yapacağız. Bunun dışındaki kentsel dönüşüme izin vermeyeceğiz” açıklamasını yaptı.

ANKARA’YA YAKIŞIR BİR PROJE OLACAK

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, “Yaklaşık 10 kilometrelik bir alanda Ankaramıza yakışır bir Millet Bahçesi’ni inşallah gerçekleştirmiş olacağız. Bu konuyla ilgili bakanımıza yerinde malumatlarımızı arz ettik. Kendileri de bu projenin Ankara’ya yakışır bir proje olacağını ifade ettiler. Ankaramıza böylesine bir proje kazandırdıkları için teşekkür ediyorum” dedi.