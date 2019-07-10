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Ankara Haberleri: Kamyonetin çarptığı yaya öldü!

ANKARA HABERLERİ

Kamyonetin çarptığı yaya öldü!

AA
10.07.2019 - 13:46Son Güncelleme :

Kızılcahamam’da, M.Ü.'nün kullandığı 06 AE 5989 plakalı kamyonet, hastane kavşağında yolun karşısına geçmeye çalışan Celal Bakır'a (70) çarptı.

AA

Kaza yerinde yaşamını yitiren Bakır'ın cenazesi, Kızılcahamam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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