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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Kamyonetin çarptığı yaya öldü! hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 10 Temmuz 2019 tarihinde saat 13 46’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Kamyonetin çarptığı yaya öldü! haberi güncellenecektir.