Kamu yatırımlarına 1 yılda 8 milyar TL

Yatırım Programı’na göre Ankara’da yeni başlayan ya da devam etmekte olan 495 projeye toplam 5 milyar 983 milyon 972 bin TL’lik başlangıç ödeneği ayrıldı. Bu rakam, Ankara’yı da kapsayan 85 ‘muhtelif iller’ projesine ayrılan bütçeyle birlikte 8 milyar 373 milyon 371 bin TL’ye yükseliyor.

TOPLAM 580 KAMU YATIRIMI

Kentteki toplam 580 kamu yatırımında aslan payı, iktisadi ve sosyal diğer kamu hizmetleri sektörünün (DKH) oldu. Muhtelif iller projeleriyle birlikte 271 proje için 2019 yılı içinde öngörülen toplam tutar; 3 milyar 273 milyon 26 bin TL. Yatırım dağılımına göre en çok bütçe ayrılan sektörlerin ikinci sırasında ise ulaştırma ve haberleşme yer alıyor. Bu sektörde devam eden ve başlayacak olan muhtelif iller projeleriyle birlikte 78 projeye 2 milyar 936 milyon 100 bin TL başlangıç ödeneği ayrıldı. Yatırım tutarı bakımından ulaştırma ve haberleşme sektörünü sağlık, madencilik, eğitim, enerji, tarım, imalat, konut ve turizm sektörleri takip ediyor.

MOGAN’DA TEMİZ SAYFA AÇILIYOR

2019-2021 Orta Vadeli Program ile 2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda öngörülen hedefler doğrultusunda hazırlanan Yatırım Programı’nda projelerin tamamlanma tarihleri de yer alıyor. Bu yıl sonuna kadar tamamlanması beklenen projeler arasında, çalışmaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca sürdürülen Mogan Gölü’ndeki dip çamuru temizliği; Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca çalışmaları sürdürülen Ankara 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi; çalışmaları Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sürdürülen Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı ile Milli Botanik Bahçesi yer alıyor.

ULUS İÇİN 7.8 MİLYON TL

Toplam maliyeti 750 milyon TL olan ve 2022 yılında tamamlanması planlanan ‘Ulus Meydan Düzenlemesi’ projesinin bu yılki çalışmaları için 7 milyon 800 bin TL bütçe ayrıldı. Yapımı yılan hikâyesine dönen ve 2022’de tamamlanması planlanan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Konser Salonu için bu yıl harcanması öngörülen tutar ise 10 milyon 500 bin TL. Ankaralılara musluktan içme suyu imkânı sağlayan ve 2022 yılında tamamlanacak olan ‘Gerede içme suyu’ projesinin ikinci aşama çalışmaları için bu yıl 45 milyon TL harcanması öngörülüyor.

YENİ STADIN MALİYETİ 450 MİLYON TL

Geçen yıl yıkımı gerçekleşen 19 Mayıs Stadyumu yerine yapılacak Ankara Stadyumu’nun 2021 yılında tamamlanması planlanıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nca yapılacak olan 45 bin seyirci kapasiteli yeni stat için ayrılan toplam bütçe ise 450 milyon TL.