Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Kalpler 1 lösemi 0 kurdeleler turuncu

Ankara Haberleri: Kalpler 1 lösemi 0 kurdeleler turuncu

ANKARA HABERLERİ

Kalpler 1 lösemi 0 kurdeleler turuncu

Murat YILMAZ
02.11.2019 - 11:02 |Son Güncelleme :

Bilkent Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri (TDP) bünyesinde faaliyet gösteren Kalpler 1 Lösemi 0 Proje ekibi, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle kampüs içerisinde dikkat çeken bir çalışmaya imza atıyor.

Murat YILMAZ

Kampüsün farklı yerlerine turuncu kurdeleler yerleştiren üniversite öğrencileri, kendileri de turuncu kurdele takarak lösemi konusunda farkındalık oluşturmaya çalışıyor. Ekip olarak her hafta farklı bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirten ekip üyelerinden Lara Fenercioğlu çalışmalarıyla ilgili şunları söyledi: “Bilkent Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri’nden Kalpler 1 Lösemi 0 projesi olarak yaklaşık 10 senedir aktif olarak faaliyet gösteriyoruz. Okul dönemi içerisinde her hafta pazar günleri Ankara Üniversitesi Çocuk Hastanesi’ne gönüllü arkadaşlarımızla ziyaret düzenliyoruz. Boyama, hamur ve el işi etkinliklerimizle çocukların yaratıcılıklarını ve hayal güçlerini geliştirmeye çalışırken, bilim alt grubumuzla onları eğitmeye, balon alt grubumuz ve sihirbazlarımızla da eğlendirmeye çalışıyoruz. Kısaca amacımız çocukları bulundukları hastane ortamından uzaklaştırarak onlara yeni şeyler öğretmek ve bunu yaparken de onları eğlendirebilmek. Ayrıca haftalık etkinliklerimize ek olarak her sene 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası’nda Kalpler 1 Lösemi 0 Projesi olarak Bilkent Üniversitesi kampüsü içerisinde sosyal farkındalığı arttırma amaçlı bir etkinlik düzenliyoruz. Kampüsün farklı yerlerine turuncu kurdeleler yerleştiriyoruz ve insanların bu kurdeleleri bulup lösemi hakkında bir farkındalık kazanmalarını amaçlıyoruz. Aynı zamanda kurdeleleri yakalarımıza takarak bu farkındalığı diğer insanlara da yaymayı hedefliyoruz.”

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Kalpler 1 lösemi 0 kurdeleler turuncu hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 02 Kasım 2019 tarihinde saat 11 02’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Kalpler 1 lösemi 0 kurdeleler turuncu haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Bakımı artırın hızı düşürün

Bakımı artırın hızı düşürün

Hedefimiz mutlu kadınlar yaratmak

Hedefimiz mutlu kadınlar yaratmak

Sıkıntılar ciddi bunları aşacağız

Sıkıntılar ciddi bunları aşacağız

Selfie yarışı

Selfie yarışı

Kleo kapılarını açtı

Kleo kapılarını açtı

Karanlıkta Islık Çalanlar Ankara’dan sonra Antalya’da

Karanlıkta Islık Çalanlar Ankara’dan sonra Antalya’da

1’inci Meclis’ten asker selamı

1’inci Meclis’ten asker selamı

Tek çatı kalıcı olmalı

Tek çatı kalıcı olmalı

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıGÜDÜLHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara1 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

02 Kasım 2019, Cumartesi
  • İmsak
    05:45
  • Güneş
    07:10
  • Öğle
    12:37
  • İkindi
    15:28
  • Akşam
    17:55
  • Yatsı
    19:14
Diğer iller için Namaz Vakitleri »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.