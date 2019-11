Kalpler 1 lösemi 0 kurdeleler turuncu

Kampüsün farklı yerlerine turuncu kurdeleler yerleştiren üniversite öğrencileri, kendileri de turuncu kurdele takarak lösemi konusunda farkındalık oluşturmaya çalışıyor. Ekip olarak her hafta farklı bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirten ekip üyelerinden Lara Fenercioğlu çalışmalarıyla ilgili şunları söyledi: “Bilkent Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri’nden Kalpler 1 Lösemi 0 projesi olarak yaklaşık 10 senedir aktif olarak faaliyet gösteriyoruz. Okul dönemi içerisinde her hafta pazar günleri Ankara Üniversitesi Çocuk Hastanesi’ne gönüllü arkadaşlarımızla ziyaret düzenliyoruz. Boyama, hamur ve el işi etkinliklerimizle çocukların yaratıcılıklarını ve hayal güçlerini geliştirmeye çalışırken, bilim alt grubumuzla onları eğitmeye, balon alt grubumuz ve sihirbazlarımızla da eğlendirmeye çalışıyoruz. Kısaca amacımız çocukları bulundukları hastane ortamından uzaklaştırarak onlara yeni şeyler öğretmek ve bunu yaparken de onları eğlendirebilmek. Ayrıca haftalık etkinliklerimize ek olarak her sene 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası’nda Kalpler 1 Lösemi 0 Projesi olarak Bilkent Üniversitesi kampüsü içerisinde sosyal farkındalığı arttırma amaçlı bir etkinlik düzenliyoruz. Kampüsün farklı yerlerine turuncu kurdeleler yerleştiriyoruz ve insanların bu kurdeleleri bulup lösemi hakkında bir farkındalık kazanmalarını amaçlıyoruz. Aynı zamanda kurdeleleri yakalarımıza takarak bu farkındalığı diğer insanlara da yaymayı hedefliyoruz.”