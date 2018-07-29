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Ankara Haberleri: Kaldırım kredisi Sincan’a sıçradı

ANKARA HABERLERİ

Kaldırım kredisi Sincan’a sıçradı

Esma Gülçin ERCAN-Huri KILIÇKAYA Fotoğraflar: Recep DURAN
29.07.2018 - 11:19Son Güncelleme :

Bankalardan kredi alamayanları dolandırmak için kaldırımlara yapıştırılan ilanlar, Kızılay ve Ulus’un ardından şehrin diğer noktalarına da sıçradı. Sincan Lale Meydanı ve çevresindeki kaldırımlarda yer alan çok sayıda ilan, vatandaşları dolandırıcıların hedefi haline getiriyor.

Esma Gülçin ERCAN-Huri KILIÇKAYA Fotoğraflar: Recep DURAN

Hürriyet Ankara’nın 2 Temmuz 2018’de ‘Kaldırım kredisi’ manşeti ile gündeme getirdiği kredi dolandırıcıları, Kızılay ve Ulus’un ardından Başkent’in farklı noktalarına yayıldı. Sincan Lale Meydanı ve çevresindeki kaldırımlara yapıştırılan ‘Hacizlilere kredi, icralık emekliye kredi, acil kredi’ yazılı ilanlar vatandaşları, dolandırıcıların ağına düşürüyor. Borçları nedeniyle bankalardan kredi bulmakta güçlük çeken Başkentlileri yanıltarak dolandırmayı amaçlayan ilanlar, temizli görevlilerince kısa aralıklarla sökülmesine rağmen birkaç gün içinde yeniden yapıştırılıyor. Dikkat çekici renklerle tasarlanarak kaldırımlara yapıştırılan kredi ilanlarında vatandaşların irtibat kurmaları için telefon numaraları bulunuyor.

FAHİŞ KOMİSYON İSTİYORLAR

Dolandırıcılar, banka ve ATM cihazlarının önlerine yapıştırdıkları ilanlarla vatandaşların kendilerine ulaşmasını istiyor. Telefonla irtibat kuran Ankaralıları ofislerine davet eden dolandırıcılar, normal faiz ve komisyonun üzerinde rakamlar talep ederek garantili kredi çekebileceklerini iddia ediyor. Yüzde 40 gibi fahiş komisyonlarla mağdur edilen vatandaşlar, kaldırımlardaki ilanlar aracılığıyla ağlarına düştükleri dolandırıcıların bazı banka görevlileri ile işbirliği yaptığını savunuyor.

TBB VATANDAŞI UYARMIŞTI

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), geçen mayıs ayında yaptığı açıklama ile vatandaşları bu tür kredi dolandırıcılarına karşı uyarmıştı. TBB’nin açıklamasında, “Bu reklamlarda kredi sicilleri ne olursa olsun, ödenecek komisyon karşılığında vatandaşlara bankalardan en uygun şartlarla kredi sağlanacağı vaat edilmektedir. Bu tür reklam ve mesajlara aldanarak işlem yapılması halinde vatandaşlarımıza ait kişisel bilgiler iyi niyetli olmayan dolandırıcıların eline geçecek, maddi ve manevi mağduriyetler yaşananabilecektir. Sahtecilik ve dolandırıcılık olaylarının engellenmesi, mağduriyetlerin önlenmesi için yukarıda belirtilen türdeki dolandırıcılık girişimlerine itibar edilmemelidir. Kredi kullanmak isteyen müşteriler, hiçbir şekilde aracı kullanmadan, doğrudan doğruya bankalara başvurmalı ve sadece banka personeliyle iletişim halinde olmalıdır” ifadelerine yer verilmiş

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Kaldırım kredisi Sincan’a sıçradı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 29 Temmuz 2018 tarihinde saat 11 19’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Kaldırım kredisi Sincan’a sıçradı haberi güncellenecektir.

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