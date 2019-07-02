Kördemirci, açılışa özel kadınlara makyaj tüyolarını anlattı. Kadınların günlük hayatta yapmış olduğu hatalara dikkat çeken makyaj artisti, “Kalın fondötenden kaçının” uyarısı yaptı. Kördemirci, “İyi bir makyakj cilt bakımıyla başlar. Temiz bir cilde makyaj daha kolay uygulanır ve daha güzel sonuçlar alınır. Kadınlar artık sosyal medya üzerinden makyaj uygulamalarını yakından takip ediyor. Günlük makyajlarda kadınlar fondöteni oldukça ince sürsünler. Özellikle yaz aylarında bu kurala çok dikkat etmeliler. Kalın fondötenler çamurlu bir izlenim oluşturuyor” dedi.
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