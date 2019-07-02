Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Kalın fondötenden kaçının

Ankara Haberleri: Kalın fondötenden kaçının

ANKARA HABERLERİ

Kalın fondötenden kaçının

Hürriyet Haber
02.07.2019 - 14:12Son Güncelleme :

Make up artisti Özge Bilgin Kördemirci, yeni şubesini Arjantin Caddesi’nde açtı. Açılışa Ankara cemiyet hayatının tanınmış simaları katılırken, konuklar makyaj tüyoları hakkında bilgi aldı.

Hürriyet Haber

Kördemirci, açılışa özel kadınlara makyaj tüyolarını anlattı. Kadınların günlük hayatta yapmış olduğu hatalara dikkat çeken makyaj artisti, “Kalın fondötenden kaçının” uyarısı yaptı. Kördemirci, “İyi bir makyakj cilt bakımıyla başlar. Temiz bir cilde makyaj daha kolay uygulanır ve daha güzel sonuçlar alınır. Kadınlar artık sosyal medya üzerinden makyaj uygulamalarını yakından takip ediyor. Günlük makyajlarda kadınlar fondöteni oldukça ince sürsünler. Özellikle yaz aylarında bu kurala çok dikkat etmeliler. Kalın fondötenler çamurlu bir izlenim oluşturuyor” dedi.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Kalın fondötenden kaçının hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 02 Temmuz 2019 tarihinde saat 14 12’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Kalın fondötenden kaçının haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Müdürüme dokunma

Müdürüme dokunma

Üst kurul kuralım turizme yoğunlaşalım

Üst kurul kuralım turizme yoğunlaşalım

Okurların gözünden Ankara Sokakları

Okurların gözünden Ankara Sokakları

Toplu taşımada temizlik çalışması

Toplu taşımada temizlik çalışması

442 EGO geri dönüyor

442 EGO geri dönüyor

Hayvanları otlatıp antrenmana gidiyor

Hayvanları otlatıp antrenmana gidiyor

Başkan Oğuz bocce oynadı

Başkan Oğuz bocce oynadı

Patenle tehlikeli yolculuk

Patenle tehlikeli yolculuk

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara2 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

02 Temmuz 2019, Salı
  • İmsak
    03:22
  • Güneş
    05:17
  • Öğle
    12:58
  • İkindi
    16:55
  • Akşam
    20:28
  • Yatsı
    22:14
Diğer iller için Namaz Vakitleri »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.