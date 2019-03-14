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Ankara Haberleri: ‘Kale’ye yakın takip

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‘Kale’ye yakın takip

Doğahan GİRİTLİOĞLU
14.03.2019 - 09:00Son Güncelleme :

Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, geçen hafta uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonun ardından giriş-çıkışların polis kontrolünde yapılmaya başlandığı Kale Mahallesi’ni gezdi. Esnaf ve mahallelinin taleplerini dinleyen Yılmaz, bölgedeki emniyet görevlilerinden bilgi alarak denetim yaptı.

Doğahan GİRİTLİOĞLU

Mahalledeki kahvelerden birinde vatandaşlarla sohbet eden Yılmaz, bölgede yaşanan asayiş olaylarına karşı kararlılıkla çalışma yürütüleceği bilgisini paylaştı, çevre sakinlerine emniyet birimlerine ihbarda bulunması konusunda uyarılarda bulundu.

MOBİL KARAROL DEVREDE

Ankara’da 6 Mart 2018 sabahı Kale Mahallesi’nin uyuşturucu satıcılarından temizlenmesine yönelik operasyon düzenlenerek, bölge ablukaya alınmıştı. Operasyonun ardından Can Sokak’ta kurulan mobil karakol bölgede devriye gezen polislere destek sağlamaya devam ediyor. Kale Mahallesi’ne giriş ve çıkışlara kimlik kontrolüyle izin veriliyor, mahalleye gelen araçların geçişini arama yapıldıktan sonra izin veriliyor.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden ‘Kale’ye yakın takip hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 14 Mart 2019 tarihinde saat 09 00’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça ‘Kale’ye yakın takip haberi güncellenecektir.

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