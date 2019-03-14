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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden ‘Kale’ye yakın takip hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 14 Mart 2019 tarihinde saat 09 00’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça ‘Kale’ye yakın takip haberi güncellenecektir.