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Ankara Haberleri: Kalenin görsel belleği

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Kalenin görsel belleği

Ayça Gözde ÇETİN
08.01.2020 - 09:21 |Son Güncelleme :

Ankara Kalesi’nde Pirinçhan’daki dükkânında 25 seneyi geçiren 80 yaşındaki Artvinli Kemal Çelik ‘Kalenin ressam amcası’ olarak tanınıyor.

Ayça Gözde ÇETİN

 Kalenin görsel belleği

Ankara tablolarıyla tanınan Kemal Çelik, bugüne kadar 7 bin esere imza attı. 61 yıl önce Ardahan’dan Ankara’ya gelen Çelik, “Kaleye çıktım, etraftaki evleri ve Ankara’yı görünce ‘aradığım yeri buldum’ dedim. O günden beri benim Ankaram tarihi kent merkezi Kale ve çevresidir. Resmini yapmadığım ne ev kaldı ne sokak” ifadelerini kullandı. Çocukluğundan beri resim yaptığını belirten Çelik şunları söyledi: “Çocukluğumdan beri resim yapıyorum. Şavşat İlkokulu’nda öğretmenimiz tahtaya padişah posteri astı, bunun resmini çizin dedi. 15-20 dakika sonra sınıfta dolanıp yanımdan geçerken ‘Çocuklar aramızda ressam da varmış’ dedi. 13 yaşındayım ve bir öğretmen bana ‘ressam’ diyor. Benim yaşam çizgim öyle başladı.

Kalenin görsel belleği

TÜM ANADOLUYU GEZDİM

O öğretmen 7 yıl sonra babama haber yollamış. ‘Hangi okula gönderirsen gönder, mesleği ne olursa olsun Kemal ressam olacak’ demiş. Bütün yaşamım resim yaparak geçti. 70’e yakın il dolaştım, 7 bin resim yaptım. Hepsi ülkemizin tarihi veya doğal güzellikleriyle ilgili. Japonya’dan Amerika’ya kadar dünyanın her tarafında resimlerim var. Resim tutkusuyla 1997’den bu yana kalp, zatürre, koah, kanser hastalığını yendim. Emekli olunca kalede atölye kurdum. Haftanın 7 günü Batıkent’ten çıkıp buraya geliyorum. Çünkü kapıdan içeri girince bütün çirkinleri dışarıda bırakabiliyorum. Atölye kurduğumdan bu yana öğrenciler seçtim ve onları Güzel Sanatlar Sınavı’na hazırladım. Hepsi de kazandı.”

Kalenin görsel belleği

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Kalenin görsel belleği hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 08 Ocak 2020 tarihinde saat 09 21’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Kalenin görsel belleği haberi güncellenecektir.

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