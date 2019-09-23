Kale’de ziyaretçi düzenlemesi

Surlarındaki düşme tehlikesine karşı yapılacak korkuluk çalışması sebebiyle kapısına kilit vurulduktan 3 gün sonra yeniden ziyarete açılan Ankara Kalesi’ndeki düzenlemelerle ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesi açıklama yaptı. Daha önce, belediye yetkililerince 40 gün sürecek çalışmalar boyunca ziyarete kapalı olacağı duyurulan tarihi yapıda, ziyaret saati uygulamasına gidildi. Kale burcunun seyir surlarında yapılacak çalışmanın, Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara 2 Numaralı Koruma Bölge Kurulu kararınca uygulandığının hatırlatıldığı açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

GÜVENLİK GÖREVLİSİ BULUNACAK

“Başkanlığımızca kale surlarının siluetini etkilemeyecek şekilde korkuluk yapılmasına ilişkin proje hazırlık çalışmaları koruma kurulu ile birlikte sürdürülmektedir. Başkanlığımızca söz konusu zindan kale burcunda güvenlik önlemini arttırmak amacıya hazırlanan projenin uygulaması tamamlanıncaya kadar bu alanda belediyemizce tahsis edilen bir güvenlik görevlisi bulundurularak alan, 09.00–18.00 saatleri arasında ziyarete açık tutulacaktır. Yerli ve yabancı ziyaretçilerimizi, restorasyon çalışmaları büyük oranda tamamlanan Ankara Kalesi’ne ve Ankara manzarasını izlemeye davet ediyoruz.”

İNGİLİZCE TABELA HAZIRLANACAK

Diğer yandan Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Daire Başkanlığı’nca da Kale’yi ziyaret edecek olan yabancı turistler için ziyaret saatlerini bildiren İngilizce tabelalar hazırlanıp, yerleştirilecek.

Hürriyet Ankara, ziyarete kapalı kaldığı iki gün boyunca ‘40 gün kapalı’ ve ‘Gel de turiste anlat’ manşetleriyle; dün de yeniden açılmasını duyurduğu ‘Kale açıldı’ haberiyle Ankara Kalesi’ni sayfalarına taşıdı.