Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Kale’de ziyaretçi düzenlemesi

Ankara Haberleri: Kale’de ziyaretçi düzenlemesi

ANKARA HABERLERİ

Kale’de ziyaretçi düzenlemesi

Sedat CENİKLİ
23.09.2019 - 10:30Son Güncelleme :

Hürriyet Ankara’nın, ziyarete kapandığı ilk günden itibaren yaptığı ısrarlı haberlerin ardından Ankara Kalesi’nin kapısı geri açıldı. Büyükşehir Belediyesi, Kale’nin, çalışmalar boyunca 09.00–18.00 saatleri arasında ziyarete açık tutulacağını açıkladı.

Sedat CENİKLİ

Surlarındaki düşme tehlikesine karşı yapılacak korkuluk çalışması sebebiyle kapısına kilit vurulduktan 3 gün sonra yeniden ziyarete açılan Ankara Kalesi’ndeki düzenlemelerle ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesi açıklama yaptı. Daha önce, belediye yetkililerince 40 gün sürecek çalışmalar boyunca ziyarete kapalı olacağı duyurulan tarihi yapıda, ziyaret saati uygulamasına gidildi. Kale burcunun seyir surlarında yapılacak çalışmanın, Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara 2 Numaralı Koruma Bölge Kurulu kararınca uygulandığının hatırlatıldığı açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

GÜVENLİK GÖREVLİSİ BULUNACAK

“Başkanlığımızca kale surlarının siluetini etkilemeyecek şekilde korkuluk yapılmasına ilişkin proje hazırlık çalışmaları koruma kurulu ile birlikte sürdürülmektedir. Başkanlığımızca söz konusu zindan kale burcunda güvenlik önlemini arttırmak amacıya hazırlanan projenin uygulaması tamamlanıncaya kadar bu alanda belediyemizce tahsis edilen bir güvenlik görevlisi bulundurularak alan, 09.00–18.00 saatleri arasında ziyarete açık tutulacaktır. Yerli ve yabancı ziyaretçilerimizi, restorasyon çalışmaları büyük oranda tamamlanan Ankara Kalesi’ne ve Ankara manzarasını izlemeye davet ediyoruz.”

İNGİLİZCE TABELA HAZIRLANACAK

Diğer yandan Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Daire Başkanlığı’nca da Kale’yi ziyaret edecek olan yabancı turistler için ziyaret saatlerini bildiren İngilizce tabelalar hazırlanıp, yerleştirilecek.

Hürriyet Ankara, ziyarete kapalı kaldığı iki gün boyunca ‘40 gün kapalı’ ve ‘Gel de turiste anlat’ manşetleriyle; dün de yeniden açılmasını duyurduğu ‘Kale açıldı’ haberiyle Ankara Kalesi’ni sayfalarına taşıdı.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Kale’de ziyaretçi düzenlemesi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 23 Eylül 2019 tarihinde saat 10 30’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Kale’de ziyaretçi düzenlemesi haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Ankara’nın en hareketli günü

Ankara’nın en hareketli günü

‘Gaziler Sürüşü’ her yıl büyüyor

‘Gaziler Sürüşü’ her yıl büyüyor

Düğün sahibi ve babaya ceza

Düğün sahibi ve babaya ceza

20 yıllık koleksiyon

20 yıllık koleksiyon

Tarihin sıfır noktasına dijital bakış

Tarihin sıfır noktasına dijital bakış

Silah imal eden çeteye operasyon

Silah imal eden çeteye operasyon

‘Çıkış noktası olabiliriz’

‘Çıkış noktası olabiliriz’

Anadolunun değerleri Ankaradan dünyaya

Anadolu'nun değerleri Ankara'dan dünyaya

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıGÜDÜLHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara3 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

23 Eylül 2019, Pazartesi
  • İmsak
    05:06
  • Güneş
    06:29
  • Öğle
    12:46
  • İkindi
    16:11
  • Akşam
    18:53
  • Yatsı
    20:11
Diğer iller için Namaz Vakitleri »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.