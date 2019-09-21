Kale kapı duvar

Çalışmadan haberdar olmayan yüzlerce yerli ve yabancı turist, surlara ulaşacakları kapının kapalı olduğunu görüp geri dönmek zorunda kalıyor. Çalışmalar hakkında İngilizce veya herhangi başka bir dilde uyarının da bulunmaması sebebiyle özellikle kilitli kapıyı gören yabancı turistler şaşkına dönüyor. Durumdan habersiz bir şekilde turist kafilelerini Kale’ye çıkaran rehberler de programlarında aksaklık yaşıyor. Çalışmaları yürüten Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin kendilerine ön bildirim yapmamasından dert yanan bölge esnafı da işlerin durma noktasına geldiğini söylüyor. 3 gündür ziyarete kapalı olan Kale surlarında herhangi bir çalışmanın başlamaması da dikkat çekiyor.

TURİST KALEYE SURLAR İÇİN GELİYOR

Hürriyet Ankara, dün Kale’nin surlarına çıkan yolda turistleri ve esnafı dinledi. Vatandaşların ortak talebi, ‘Çalışmaların 40 günden az bir sürede tamamlanması’ yönünde oldu. Surlara çıkan yolun yanı başında iş yeri bulunan bir esnaf, şikâyetini şu sözlerle anlattı: “Büyükşehir Belediyesi çalışma öncesi bildirim yapmadı bize. Bir anda gelip kapıyı kapatıp gittiler. 40 gün boyunca buraya gelen turist grupları ne yapacak. 3 gündür gelen turistler direkt çekip gitti. İnsanlar kaleye bu surlar için geliyor. Daha kısa bir sürede bitirilmesini istiyoruz ama daha çalışmalara bile başlanmadı.”

YABANCI TURİST TÜRKÇE UYARIYI ANLAYAMADI

Almanya’dan ailesi ve arkadaşıyla gelen Benedikt Müller Anıtkabir ve Kale’yi görmek için gezi rotasına Ankara’yı eklediğini belirterek, “Araştırdım ve fotoğraf çekilecek en iyi yerin bura olduğuna karar verdim. Ancak kapıdaki kilidi görünce ne olduğunu anlayamadım. Başka bir giriş var sandık ancak, surlar kapalıymış. Tatil planım bozuldu” dedi. İspanya’dan gelen bir turist ise Türkçe bilmediği için kapıdaki uyarı yazısını anlamadığını ve saatlerce surlara çıkacak yolu aradığını söyledi.



GÖRMEK İÇİN İSTANBUL’DAN GELDİ KAPIDA KALDI

Şehir dışından Ankara’ya okumak için gelen Sima Cam da kent tarihini öğrenmek için Ankara Kalesi’ne geldiği ifade ederek, “Çalışmalardan haberdar olmadığım için bugün geldim, 40 gün uzun bir süre. Kilidi görünce şok yaşadım” dedi. İstanbul’dan sırf Ankara Kalesi’ni görmek için geldiğini belirten Türkan Y. ise, “40 gün kapalı olmasının amacı çok ciddi olmalı. 40 gün turistleri engelleyecek bir durum. Bilmeden bu tarihte sırf burayı görmek için geldim, kapıda kaldım. Daha kısa bir sürede tamamlanması gerekiyor” diye konuştu.