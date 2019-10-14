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Ankara Haberleri: Kaldırımlar tuzak gibi

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Kaldırımlar tuzak gibi

Sedat CENİKLİ
14.10.2019 - 15:33Son Güncelleme :

Engelli erişim ve ulaşımına ilişkin yerel yönetimlere sunulmak üzere hazırladıkları raporları, Dünya Görme Engelliler Günü’nde Hürriyet Ankara ile paylaşan AKTİFGÖR Başkanı Şerafettin Hasanoğlu, “Kaldırımlar, bizim için tuzak haline geliyor” dedi.

Sedat CENİKLİ

Aktif Görme Engelliler Derneği (AKTİFGÖR), kent içi engelli erişim ve ulaşıma ilişkin Büyükşehir ve ilçe belediyelerine verilmek üzere ‘Kaldırımlar’ ve ‘Raylı sistemler’ başlıklı iki rapor hazırladı. Engelli vatandaşların günlük yaşamda karşılaştığı ve çözüm bekleyen sorunların yer aldığı raporlar, ‘Toplu ulaşım’ başlıklı üçüncü raporun da tamamlanmasının ardından belediyelere sunulacak. AKTİFGÖR Başkanı Şerafettin Hasanoğlu, raporların içeriğini, 15 Ekim Dünya Görme Engelliler Günü’nde Hürriyet Ankara’ya anlattı:

Kaldırımlar tuzak gibi

YOL İLE AYNI SEVİYEDE

“Son yıllarda ilçe belediyeleri yaptıkları kaldırım çalışmalarında tretuvar yerine ‘sıfır kaldırım’ dedikleri tekniği kullanmaya başladılar. Yani yol ile kaldırımı, araya bir su kanalı koyarak ayırıyorlar. Arada bir yükseklik farkı olmadığı için de bizim için ciddi bir sorun oluyor. Yükseklik olmadığından arabalar park etmesin diye de mantar ya da duba koyuyorlar. O zaman da kaldırımlar, bizim için tuzak haline geliyor.

SINIR ELEMANI YOK, İŞGAL VAR

Diğer yandan birçok yerde kaldırımların ‘sınır elemanları’ belli olmuyor. Kaldırım ile mülk arasında bir sınır yok. Böyle olunca da özellikle dükkan sahipleri kaldırımı, kendi mülkleri gibi kullanabiliyorlar. Tezgahı kaldırıma açıyorlar, kamyonet getirip mal indiriyorlar. Ya da araçlarını park ediyorlar. Haliyle kaldırımlar, bizim için yürünemez hale geliyor.

CEZAİ İŞLEM UYGULANMALI

Bu yüzden kaldırımların, araçların park edilemeyeceği şekilde yoldan yüksek yapılmasını talep ediyoruz. Bir de cezai yaptırımlar artırılmalı. Mesela esnafın tezgah işgali, belediyelerin zabıta ekiplerince uygulanacak cezai müeyyideler sayesinde ortadan kalkacaktır. Aynı şekilde kaldırıma park edilen araçlara da polis ekiplerince müdahale edilebilir.

6 AYDIR ÇALIŞMA YAPILMADI

Metro istasyonları konusunda da epey eksik var. Mesela istasyonlarda uzun süre önce yerleştirilen ancak çalışmadığı halde kaldırılmayan x-ray cihazları var ve bunlar engel oluyor. Bunun dışında çalışmayan asansör ve yürüyen merdivenler de öyle. Bu konuyla ilgili teknik malzeme teminiyle ilgili sorun yaşadıklarını, en kısa sürede gidereceklerini söylediler. Nisan ayında raylı sistemlerle ilgili bir çalışma yapmıştık ve eksikleri gidereceklerini söylemişlerdi ama bir şey yapılmadı.”

YERİNE YENİSİ YAPILMIYOR

Sarı renkli takip çizgileri konusuna da değinen Hasanoğlu, “Bizim daha önce defalarca söylememizin ardından olumlu bir adım atıldı. Ancak bu da farklı bir sorunu doğurdu. Belediye ekiplerince bu plastik yollar kaldırılmaya başlandı ama kaldırdıkları bölgeye yeni bir izli yol yapılmıyor. Aylar geçmesine rağmen yenisini getirmiyorlar. Bu da bizim yolda yürümemizi güçleştiriyor. Bu sorunların bir an evvel çözülmesi gerekiyor” dedi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Kaldırımlar tuzak gibi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 14 Ekim 2019 tarihinde saat 15 33’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Kaldırımlar tuzak gibi haberi güncellenecektir.

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