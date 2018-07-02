Kaldırımda kredi tuzağı

Kredi dolandırıcılarının Başkent’in işlek caddelerindeki kaldırım ve otobüs duraklarına yapıştırdıkları, ‘Hacizlilere kredi, acil kredi, icralık emekliye kredi’ ilanlarının önüne bir türlü geçilemiyor. Hürriyet Ankara’nın geçen yıl ‘Ulus’ta 60 dakika’ manşetiyle de gündeme getirdiği korsan kredi ilanlarının sayısı her geçen gün artıyor. Banka borçları yüzünden kredi alamayan vatandaşları hedef seçen ilanlar, Belediye ekiplerince sürekli sökülmesine rağmen ertesi gün yeniden yapıştırılıyor. Renkli şekilde tasarlanan kredi ilanlarının bazılarında tek bir numara yer alırken bazılarında da birden fazla cep telefonu ve sabit telefon numaraları yer alıyor.

BİLGİ VERMEYİP ADRESE DAVET EDİYORLAR

Hürriyet Ankara, ilanlar üzerindeki üç ayrı numaradan kredi vaat eden kişilere ulaştı. Telefonda ayrıntılı bilgi vermeyen şahıslar, arayanları Keçiören, Kızılay ve Ulus’taki bürolarına davet ediyor. Dolandırıcılar genellikle kredi limitini doldurdukları için yeni kredi alamayan ve daha önce aldıkları kredinin borcunu ödeyemediği için kara listeye düşen vatandaşlar hedef seçiyor. İddiaya göre bazı bankacılarla işbirliği yapan dolandırıcılar kendi komisyonlarını da alarak zor durumdaki bu vatandaşların kredi çekebilmesini sağlıyor. Vatandaşların bu kredi için ödemek zorunda kaldıkları faiz oranı da yüzde 40’a kadar ulaşıyor.

BANKALAR BİRLİĞİ: İTİBAR ETMEYİN

Türkiye Bankalar Birliği de vatandaşları bu tür kredi yöntemlerine karşı uyardı. Birlik’ten mayıs ayında yapılan açıklamada “Bu reklamlarda kredi sicilleri ne olursa olsun, ödenecek komisyon karşılığında vatandaşlara bankalardan en uygun şartlarla kredi sağlanacağı vaat edilmektedir. Bu tür reklam ve mesajlara aldanarak işlem yapılması halinde vatandaşlarımıza ait kişisel bilgiler iyi niyetli olmayan dolandırıcıların eline geçecek, maddi ve manevi mağduriyetler yaşananabilecektir. Sahtecilik ve dolandırıcılık olaylarının engellenmesi, mağduriyetlerin önlenmesi için yukarıda belirtilen türdeki dolandırıcılık girişimlerine itibar edilmemelidir. Kredi kullanmak isteyen müşteriler, hiçbir şekilde aracı kullanmadan, doğrudan doğruya bankalara başvurmalı ve sadece banka personeliyle iletişim halinde olmalıdır” denildi.