Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Kaldırımda kredi tuzağı

Ankara Haberleri: Kaldırımda kredi tuzağı

ANKARA HABERLERİ

Kaldırımda kredi tuzağı

Recep DURAN-Bekir Furkan HASANOĞLU
02.07.2018 - 10:15Son Güncelleme :

Ankara’da bankalardan kredi alamayanları hedef seçen kredi dolandırıcıları, Kızılay ve Ulus’taki birçok caddeye kredi ilanı yapıştırarak vatandaşları tuzağa düşürüyor. İlanlar, belediye ekiplerince sökülmesine rağmen ertesi gün tekrar yapıştırılıyor.

Recep DURAN-Bekir Furkan HASANOĞLU

Kredi dolandırıcılarının Başkent’in işlek caddelerindeki kaldırım ve otobüs duraklarına yapıştırdıkları, ‘Hacizlilere kredi, acil kredi, icralık emekliye kredi’ ilanlarının önüne bir türlü geçilemiyor. Hürriyet Ankara’nın geçen yıl ‘Ulus’ta 60 dakika’ manşetiyle de gündeme getirdiği korsan kredi ilanlarının sayısı her geçen gün artıyor. Banka borçları yüzünden kredi alamayan vatandaşları hedef seçen ilanlar, Belediye ekiplerince sürekli sökülmesine rağmen ertesi gün yeniden yapıştırılıyor. Renkli şekilde tasarlanan kredi ilanlarının bazılarında tek bir numara yer alırken bazılarında da birden fazla cep telefonu ve sabit telefon numaraları yer alıyor.

BİLGİ VERMEYİP ADRESE DAVET EDİYORLAR

Hürriyet Ankara, ilanlar üzerindeki üç ayrı numaradan kredi vaat eden kişilere ulaştı. Telefonda ayrıntılı bilgi vermeyen şahıslar, arayanları Keçiören, Kızılay ve Ulus’taki bürolarına davet ediyor. Dolandırıcılar genellikle kredi limitini doldurdukları için yeni kredi alamayan ve daha önce aldıkları kredinin borcunu ödeyemediği için kara listeye düşen vatandaşlar hedef seçiyor. İddiaya göre bazı bankacılarla işbirliği yapan dolandırıcılar kendi komisyonlarını da alarak zor durumdaki bu vatandaşların kredi çekebilmesini sağlıyor. Vatandaşların bu kredi için ödemek zorunda kaldıkları faiz oranı da yüzde 40’a kadar ulaşıyor.

Kaldırımda kredi tuzağı

BANKALAR BİRLİĞİ: İTİBAR ETMEYİN

Türkiye Bankalar Birliği de vatandaşları bu tür kredi yöntemlerine karşı uyardı. Birlik’ten mayıs ayında yapılan açıklamada “Bu reklamlarda kredi sicilleri ne olursa olsun, ödenecek komisyon karşılığında vatandaşlara bankalardan en uygun şartlarla kredi sağlanacağı vaat edilmektedir. Bu tür reklam ve mesajlara aldanarak işlem yapılması halinde vatandaşlarımıza ait kişisel bilgiler iyi niyetli olmayan dolandırıcıların eline geçecek, maddi ve manevi mağduriyetler yaşananabilecektir. Sahtecilik ve dolandırıcılık olaylarının engellenmesi, mağduriyetlerin önlenmesi için yukarıda belirtilen türdeki dolandırıcılık girişimlerine itibar edilmemelidir. Kredi kullanmak isteyen müşteriler, hiçbir şekilde aracı kullanmadan, doğrudan doğruya bankalara başvurmalı ve sadece banka personeliyle iletişim halinde olmalıdır” denildi.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Kaldırımda kredi tuzağı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 02 Temmuz 2018 tarihinde saat 10 15’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Kaldırımda kredi tuzağı haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Yerel haberler

Ankara merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu: 68 kişi hakkında gözaltı k...

Yerel haberler

flaş

Yerel haberler

FETÖ sanığı eski emniyet müdür yardımcısı cezaevinde hayatını kaybe...

Yerel haberler

FETÖ sanığı eski emniyet müdür yardımcısı cezaevinde hayatını kaybetti

Yerel haberler

Türkiye - İsveç maçının ardından

Türkiye - İsveç: 77-52

Türkiye - İsveç: 77-52

Yerel haberler

Bakan Bak'tan 'Filenin Sultanları'na tebrik

Eylülü öldürmekle suçlanan şüpheli, yeniden sorgulanacak

Eylül'ü öldürmekle suçlanan şüpheli, yeniden sorgulanacak

﻿

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutGölbaşıHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara1 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

02 Temmuz 2018, Pazartesi
  • İmsak
    03:22
  • Guneş
    05:17
  • Öğle
    12:59
  • İkindi
    16:55
  • Akşam
    20:28
  • Yatsı
    22:14
Diğer iller için Namaz Vakitleri »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri