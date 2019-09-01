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Ankara Haberleri: Kaldırıma süs oldu

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Kaldırıma süs oldu

Hürriyet Haber
01.09.2019 - 15:42Son Güncelleme :

Okur Mehmet Gürer, kaldırımda süs gibi duran yangın hidrantlarına dikkat çekerek, Ankara İtfaiyesi’ne sesleniyor.

Hürriyet Haber

CEVAP BEKLEYEN SORULAR

* Yüksek katlı binalardaki olası bir yangında, hidrantlara ihtiyacınız yok mu? * Suyu ve hattı olmayan bu hidrantlar, vatandaşın parasıyla yapılmadı mı?

Kaldırıma süs oldu
Beytepe Yolu’nda çekilen bu fotoğraf, kentteki yangın hidrantlarının halini gözler önüne seriyor.

Yangın olur biz arızaya girerizYangın olur biz arızaya gireriz

 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Kaldırıma süs oldu hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 01 Eylül 2019 tarihinde saat 15 42’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Kaldırıma süs oldu haberi güncellenecektir.

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