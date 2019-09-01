Kaldırıma süs oldu

CEVAP BEKLEYEN SORULAR
* Yüksek katlı binalardaki olası bir yangında, hidrantlara ihtiyacınız yok mu? * Suyu ve hattı olmayan bu hidrantlar, vatandaşın parasıyla yapılmadı mı?
Beytepe Yolu’nda çekilen bu fotoğraf, kentteki yangın hidrantlarının halini gözler önüne seriyor.
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