Kaldırıma süs oldu

CEVAP BEKLEYEN SORULAR



* Yüksek katlı binalardaki olası bir yangında, hidrantlara ihtiyacınız yok mu? * Suyu ve hattı olmayan bu hidrantlar, vatandaşın parasıyla yapılmadı mı?



Beytepe Yolu’nda çekilen bu fotoğraf, kentteki yangın hidrantlarının halini gözler önüne seriyor.



