Kaldırım üzerinde açık tehlike

İstanbul’da bir çocuğun, oyun parkında bulunan kapısı açık trafonun kablolarındaki akıma kapılarak hayatını kaybetmesi, kaldırım ve yol kenarlarındaki elektrik direklerinin açıkta kalan kablolarının sebep olabileceği tehlikeyi gündeme getirdi. Bakım ya da tadilat yapıldıktan sonra açıkta bırakılan kablolar, Başkent’te de vatandaşların hayatını tehdit ediyor. Kentin farklı noktalarındaki refüj ve kaldırımlarda bulunan aydınlatma direkleri, kaza ya da arıza nedeniyle zarar görüyor. Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.(Başkent EDAŞ) ekiplerince tadilattan geçirilen direklerin aydınlatmaları yeniden çalışıyor ancak birçok direğin koruma kapakları tekrar vidalanmadığı için açık bırakılıyor. Diğer yandan yıkılan direkleri yenileme çalışması sırasında da yeni direkler monte edilene kadar kablolar, uçları bantlanarak kaldırım üzerinde bekliyor.

BAKIMI CİDDİ YAPILMALI

Kaldırım ve yol kenarlarındaki direklerden sarkan çıplak kabloların yanından ise gün içinde binlerce vatandaş yaya olarak geçiyor. Açıkta duran kablolardaki tehlikeye dikkat çeken vatandaşlar, “Yürürken farkında olmadan elimiz, kolumuz çarpabilir. Kendimizi de geçtik çoluğumuz, çocuğumuz bilmeden dokunsa akıma kapılıp, ölebilir. Basit bir tadilat gibi algılayıp kabloları açıkta bırakmamak lazım. Hem bakımlar hem de denetimler daha ciddi yapılmalı” ifadelerini kullandı.

TRAFO CİNAYETİ

İstanbul Çekmeköy’deki çocuk parkında kapısı açık bırakılan trafo, 8 yaşındaki Ömer’in canına mal oldu. Arkadaşlarıyla oyun oynarken kilidi kırık, hasar görmüş kapısı açık trafoya saklanan Kadir, çıplak kablolardaki akıma kapılarak can verdi.