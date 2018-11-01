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Ankara Haberleri: Kaldırım üzerinde açık tehlike

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Kaldırım üzerinde açık tehlike

Sedat CENİKLİ
01.11.2018 - 09:33Son Güncelleme :

Tadilat sonrası ucu bantlanarak açıkta bırakılan kaldırım üzerindeki elektrik kablolarının yayaları tehlikeye düşürdüğünü belirten vatandaşlar, “Yürürken elimiz, kolumuz çarpsa ya da bilmeden dokunsak ölebiliriz” diye isyan ediyor.

Sedat CENİKLİ

İstanbul’da bir çocuğun, oyun parkında bulunan kapısı açık trafonun kablolarındaki akıma kapılarak hayatını kaybetmesi, kaldırım ve yol kenarlarındaki elektrik direklerinin açıkta kalan kablolarının sebep olabileceği tehlikeyi gündeme getirdi. Bakım ya da tadilat yapıldıktan sonra açıkta bırakılan kablolar, Başkent’te de vatandaşların hayatını tehdit ediyor. Kentin farklı noktalarındaki refüj ve kaldırımlarda bulunan aydınlatma direkleri, kaza ya da arıza nedeniyle zarar görüyor. Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.(Başkent EDAŞ) ekiplerince tadilattan geçirilen direklerin aydınlatmaları yeniden çalışıyor ancak birçok direğin koruma kapakları tekrar vidalanmadığı için açık bırakılıyor. Diğer yandan yıkılan direkleri yenileme çalışması sırasında da yeni direkler monte edilene kadar kablolar, uçları bantlanarak kaldırım üzerinde bekliyor.

BAKIMI CİDDİ YAPILMALI

Kaldırım ve yol kenarlarındaki direklerden sarkan çıplak kabloların yanından ise gün içinde binlerce vatandaş yaya olarak geçiyor. Açıkta duran kablolardaki tehlikeye dikkat çeken vatandaşlar, “Yürürken farkında olmadan elimiz, kolumuz çarpabilir. Kendimizi de geçtik çoluğumuz, çocuğumuz bilmeden dokunsa akıma kapılıp, ölebilir. Basit bir tadilat gibi algılayıp kabloları açıkta bırakmamak lazım. Hem bakımlar hem de denetimler daha ciddi yapılmalı” ifadelerini kullandı.

TRAFO CİNAYETİ

İstanbul Çekmeköy’deki çocuk parkında kapısı açık bırakılan trafo, 8 yaşındaki Ömer’in canına mal oldu. Arkadaşlarıyla oyun oynarken kilidi kırık, hasar görmüş kapısı açık trafoya saklanan Kadir, çıplak kablolardaki akıma kapılarak can verdi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Kaldırım üzerinde açık tehlike hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 01 Kasım 2018 tarihinde saat 08 33’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Kaldırım üzerinde açık tehlike haberi güncellenecektir.

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