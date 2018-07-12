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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Kaldırım ‘baz’ı yayayı zorluyor hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 12 Temmuz 2018 tarihinde saat 16 21’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Kaldırım ‘baz’ı yayayı zorluyor haberi güncellenecektir.