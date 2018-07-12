İki kişinin geçebileceği genişlikteki kaldırımın büyük bölümünü işgal eden direk nedeniyle yayalar, taşıt yoluna inmek zorunda kalıyor. Cadde üzerinde Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi’nin bulunduğu belirten vatandaşlar, direk nedeniyle engelli ve yaşlıların yanı sıra bebek arabalı annelerin kaldırımdan geçemediğini kaydetti.
Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Kaldırım ‘baz’ı yayayı zorluyor hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 12 Temmuz 2018 tarihinde saat 16 21’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Kaldırım ‘baz’ı yayayı zorluyor haberi güncellenecektir.