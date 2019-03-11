Kaldırılabiliyorsa kaldırılacak

YÜK GETİRMEK DOĞRU DEĞİL
“Asfalt ve kaldırım bir kamu hizmetidir. İnsanlara bir yük getirmek doğru değil. Ben, belediyeciliğimde hiçbir mahallede insanlara ‘asfalt katılım bedeli’ diye borç çıkarmadım.”
MECLİS KARARIYLA KALDIRILACAK
“Ankara’da yapılan işin de büyük bir tartışma getirdiğini biliyorum. Net tavrım şu. Geçmişle ilgili de eğer borçlanmalar varsa, kaldırılabiliyorsa, meclis kararıyla kaldırılacak.”
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