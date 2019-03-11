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Ankara Haberleri: Kaldırılabiliyorsa kaldırılacak

ANKARA HABERLERİ

Kaldırılabiliyorsa kaldırılacak

Hürriyet Haber
11.03.2019 - 09:39Son Güncelleme :

Cumhur İttifakı’nın Ankara adayı Mehmet Özhaseki’ye, geçmiş yıllara ait ‘asfalt katılım bedeli’ konusunda ne düşündüğünü sordum.

Hürriyet Haber

YÜK GETİRMEK DOĞRU DEĞİL

“Asfalt ve kaldırım bir kamu hizmetidir. İnsanlara bir yük getirmek doğru değil. Ben, belediyeciliğimde hiçbir mahallede insanlara ‘asfalt katılım bedeli’ diye borç çıkarmadım.”

MECLİS KARARIYLA KALDIRILACAK

Ankara’da yapılan işin de büyük bir tartışma getirdiğini biliyorum. Net tavrım şu. Geçmişle ilgili de eğer borçlanmalar varsa, kaldırılabiliyorsa, meclis kararıyla kaldırılacak.”

Ortak nokta asfalt katılım bedeliOrtak nokta asfalt katılım bedeli

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Kaldırılabiliyorsa kaldırılacak hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 11 Mart 2019 tarihinde saat 09 39’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Kaldırılabiliyorsa kaldırılacak haberi güncellenecektir.

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