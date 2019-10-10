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Ankara Haberleri: Kalbinin yarısını çantasında taşıyor

ANKARA HABERLERİ

Kalbinin yarısını çantasında taşıyor

Kaan ULU/DHA
10.10.2019 - 09:16Son Güncelleme :

Mide bulantısı ve karın ağrısı şikâyetiyle hastaneye götürülen ve kalbinin yüzde 25 çalıştığı ortaya çıkan Rizeli Esila Tüfekçi'ye (11) Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, kanın pompalanmasını sağlayan destek cihazı takıldı. 

Kaan ULU/DHA

Hastanede tedavisi devam eden ve kalp nakli bekleyen Esila, dışarıya çıkarken yapay kalp gibi olan cihazın bir bölümünün bulunduğu çantayı yanında taşıyor. Çantayı taşımanın kendisini zorlasa da yaşamına yardım ettiğini belirten Esila, “Şu an mutluyum. Ama bir an önce kalp naklini olmak istiyorum. 'Organlarınızı cennete götürmeyin, burada onlara ihtiyaç var' sloganını buldum. Çünkü insanlar organ bağışı konusunda çok bilinçsiz. Ben de bilinçlensinler istiyorum” dedi.

Kalbinin yarısını çantasında taşıyor

İNSANLAR BAĞIŞ İÇİN DUYARLI OLMALI

Kızının zayıfladığı için çantayı taşırken zorlandığını belirten anne Zeynep Tüfekçi de, “İnsanların organ bağışı konusunda çok duyarlı olmasını bekliyoruz. İnsanlar, 'bizim başımıza gelmez' diye düşünmesinler. Çünkü benim çocuğum da çok sağlıklı bir çocuktu; ama bir anda hastalandı” diye konuştu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tanıl Kendirli ise “21 Aralık'tan sonra Esila bu cihazla birlikte hayata tutundu ve şu anda kalp nakli bekliyor. Bu cihaz takılmasaydı ve o dönemde yine kalp bulunmama ihtimalini de göz önüne alırsak Esila'yı bugüne kadar kaybetmiş olacaktık” ifadelerini kullandı.

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