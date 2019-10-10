Kalbinin yarısını çantasında taşıyor

Hastanede tedavisi devam eden ve kalp nakli bekleyen Esila, dışarıya çıkarken yapay kalp gibi olan cihazın bir bölümünün bulunduğu çantayı yanında taşıyor. Çantayı taşımanın kendisini zorlasa da yaşamına yardım ettiğini belirten Esila, “Şu an mutluyum. Ama bir an önce kalp naklini olmak istiyorum. 'Organlarınızı cennete götürmeyin, burada onlara ihtiyaç var' sloganını buldum. Çünkü insanlar organ bağışı konusunda çok bilinçsiz. Ben de bilinçlensinler istiyorum” dedi.







İNSANLAR BAĞIŞ İÇİN DUYARLI OLMALI



Kızının zayıfladığı için çantayı taşırken zorlandığını belirten anne Zeynep Tüfekçi de, “İnsanların organ bağışı konusunda çok duyarlı olmasını bekliyoruz. İnsanlar, 'bizim başımıza gelmez' diye düşünmesinler. Çünkü benim çocuğum da çok sağlıklı bir çocuktu; ama bir anda hastalandı” diye konuştu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tanıl Kendirli ise “21 Aralık'tan sonra Esila bu cihazla birlikte hayata tutundu ve şu anda kalp nakli bekliyor. Bu cihaz takılmasaydı ve o dönemde yine kalp bulunmama ihtimalini de göz önüne alırsak Esila'yı bugüne kadar kaybetmiş olacaktık” ifadelerini kullandı.



