Kahramanlık ve şeref günü

Ulus'taki Atatürk Heykeli'ne çelenk konulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Mehmet Şükrü Tandoğan, TBMM tarafından Mustafa Kemal Atatürk'e, 19 Eylül 1921'de ‘Mareşal’ rütbesi ve ‘Gazi’ unvanı verildiğini hatırlatarak, Atatürk ve silah arkadaşlarını minnet ve şükranla andı. Türkiye Muharip Gaziler Derneği’nin de aynı gün kurulduğuna işaret eden Tandoğan, “19 Eylül Gaziler Günü Kurtuluş Savaşı'nda, 1950'de Kore'de, 1974'te Kıbrıs'ta savaşan muharip gaziler ile Türkiye Cumhuriyeti'nin rejimi, üniter yapısı ve toprak bütünlüğü uğrunda vatan hainlerine karşı kahramanca mücadele eden asker, polis, güvenlik korucusu ve vatandaşların, bütün malul gazilerin kahramanlık ve şeref günüdür” dedi. Törene, Ankara Vali Yardımcısı Abdullah Dölek, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Köksal Ünal ile 4'üncü Kolordu ve Ankara Garnizon Komutanlığı ile tüm kuvvet komutanlıklarını temsilen askerler katıldı.

AKYURT'TA DUYGU DOLU TÖREN

Gaziler Günü, Akyurt’ta Cumhuriyet Meydanı’nda kutlandı. Akyurt Kaymakamı Osman Altın, İlçe Emniyet Müdürü Özkan Demirağ, Akyurt Belediye Başkan Vekili Resul Can'ın yanı sıra kamu kurum, kuruluşları ile siyasi parti temsilcilerinin ve vatandaşların katıldığı törende duygulu anlar yaşandı.

Tören, ilçe meydanında bulunan Atatürk anıtına çelenk konulmasının ardından protokol ile gazilerin günün anısına fotoğraf çektirmesiyle son buldu.

GAZİLERİMİZE MİNNET BORÇLUYUZ

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, İstiklal Savaşı’nın son gazilerinden Şiho Kara’yı ziyaret etti. Altınok, “Milli mücadeleyi başarıyla sonuçlandırıp bu eşsiz vatanı bize bırakan kahramanlarımızın değerini bilelim, Allah hepsinden razı olsun. Vatanımız, milletimiz, bayrağımız sonsuza kadar var olsun, şehitlerimize ve gazilerimize minnet borçluyuz” ifadesini kullandı. Şiho Kara ise Başkan Altınok’a Ankara’yı gezdirme sözü verdi. Altınok, Keçiören’in Kurtuluş Savaşı’nda ilk Genelkurmay Karargahı olduğuna dikkat çekerek, “Güzel Ankara’mız milli mücadelenin merkeziydi, Keçiören ilk Genelkurmay Karargahıydı, şimdi yaşayan bir tarihle buraları gezmek onore edici, gurur verici” dedi.

HER ŞEYİMİZİ ONLARA BORÇLUYUZ

FETÖ darbe girişiminin engellenmesi sırasında 9 şehit, 92 gazi veren Kahramankazan’da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, gün dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde gazileri yalnız bırakmadı. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, “Cennet vatanımız için canlarına pahasına, Malazgirt’ten Kurtuluş Savaşı’na, 15 Temmuz’dan terörle mücadeleye kadar kahramanca mücadele eden tüm gazilerimizin gününü kutluyorum. Her şeyimizi onlara borçluyuz. Gazilerimizin sürekli olarak yanındayız” diye konuştu.