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Ankara Haberleri: Kahramanların izinde

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Kahramanların izinde

Hürriyet Haber
16.04.2019 - 09:06Son Güncelleme :

Ankara Ticaret Odası (ATO), Başkent’in Kurtuluş Savaşı’ndaki yeri ve öneminin anlatılması amacıyla, ‘Duatepe Yeniden Diriliş’ programı düzenledi.

Hürriyet Haber

Program kapsamında 3 bin öğrenciyi Sakarya Meydan Muharebesi’nin geçtiği Duatepe’ye gönderen ve öğrencilerin toprakların vatan olma sürecini yerinde öğrenmelerini sağlayan ATO, yönetim kurulu, Meclis ve komite üyeleriyle bu yılın son ziyaretini gerçekleştirdi. Kurtuluş Savaşı tarihinin izlerini süren ATO heyeti, Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi Müzesi, Duatepe, Sakarya Zafer Anıtı ve Şehitlik ziyaretinde bulundu.

GENÇLERİMİZİN MÜCADELEYİ KAVRAMASI GEREKİYOR

ATO Başkan Yardımcısı Temel Aktay, ATO heyetinin öğrencilerle birlikte program kapsamında gerçekleştirdikleri ziyaret sırasında milli havayı teneffüs ettiklerini söyledi. Kurtuluş Savaşı’nın dönüm noktası Sakarya Meydan Muharebesi’nin yaşandığı alanları yakından incelediklerini kaydeden Aktay, “Vatanı için canını feda eden şehitlerimizi bir kez daha saygıyla ve rahmetle andık. Gençlerimizin milli ruhu sindirmesi ve bu bilinci oluşturabilmesi için bu toprakları görmesini sağladık. Geleceğimiz olan gençlerin bu bilince erebilmeleri için atalarının verdiği mücadeleyi kavraması gerekiyor” diye konuştu.

ANTİK KENT DE UNUTULMADI

Daha sonra Yassıhöyük köyünde bulunan Gordion Antik Kentini de gezen heyette ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal, ATO Başkan yardımcıları Halil İbrahim Yılmaz ve Temel Aktay, ATO yönetim kurulu üyeleri Ülkü Karakuş, Nihat Uysallı, Süleyman Ekinci, Mehmet Fatih Çetinkaya ile Meclis ve komite üyeleri yer aldı. ATO heyetine Polatlı Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Polatlı Ticaret Odası Başkanı Ulvi Sakarya da eşlik etti.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Kahramanların izinde hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 16 Nisan 2019 tarihinde saat 09 06’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Kahramanların izinde haberi güncellenecektir.

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