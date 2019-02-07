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Ankara Haberleri: Kahraman polis şehir magandalarını yakaladı

ANKARA HABERLERİ

Kahraman polis şehir magandalarını yakaladı

Aykut KARADAĞ/AA
07.02.2019 - 15:31Son Güncelleme :

Ankara polisi, 06 BCD 853 ve 06 EH 971 plakalı otomobillerle geldikleri Sincan’da silahlı kavgaya karışan iki gruba müdahale etti.

Aykut KARADAĞ/AA

Polis ekiplerini gören şüpheliler, araçlarına binerek kaçmaya başladı. Ekipler, ilk olarak 06 EH 971 plakalı otomobili durdurarak içinde bulunan biri kadın iki kişiyi gözaltına aldı. Araçta yapılan aramada bir pompalı tüfek ele geçirildi. Ekipler, kavgaya karışanların bulunduğu diğer otomobilin önünü kesti. Polis memuru Harun Şimşek, şüphelileri araçtan indirmek için otomobilin kapısını açtığı sırada Kalender M., aniden gaza basarak kaçmaya başladı. Bu sırada polis memuru, otomobilin açık kapısından içeri atladı. Şimşek, yaklaşık 300 metre boyunca otomobilde bulunan silahlı zanlılarla boğuştu. 

POLİSE ATEŞ ETTİ

Kalender M. ve Murat G. bir süre sonra hareket halindeki araçtan atlayarak kaçmaya başladı. Polis memuru Şimşek de aracı durdurduktan sonra Kalender M.’yi, kovalamaya başladı. Polise ateş eden Kalender M. Şimşek tarafından bacağından vurarak etkisiz hale getirildi. Başka yöne kaçan Murat G. de bir süre sonra yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Olay yerinde bir tabanca ve 5 boş kovan bulan güvenlik güçleri, zanlının boş araziye bıraktığı araçta 17 fişek ele geçirdi. Şüphelilerin, birçok suçtan sabıka kaydının olduğu öğrenildi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Kahraman polis şehir magandalarını yakaladı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 07 Şubat 2019 tarihinde saat 15 31’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Kahraman polis şehir magandalarını yakaladı haberi güncellenecektir.

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