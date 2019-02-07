Kahraman polis şehir magandalarını yakaladı

Polis ekiplerini gören şüpheliler, araçlarına binerek kaçmaya başladı. Ekipler, ilk olarak 06 EH 971 plakalı otomobili durdurarak içinde bulunan biri kadın iki kişiyi gözaltına aldı. Araçta yapılan aramada bir pompalı tüfek ele geçirildi. Ekipler, kavgaya karışanların bulunduğu diğer otomobilin önünü kesti. Polis memuru Harun Şimşek, şüphelileri araçtan indirmek için otomobilin kapısını açtığı sırada Kalender M., aniden gaza basarak kaçmaya başladı. Bu sırada polis memuru, otomobilin açık kapısından içeri atladı. Şimşek, yaklaşık 300 metre boyunca otomobilde bulunan silahlı zanlılarla boğuştu.

POLİSE ATEŞ ETTİ

Kalender M. ve Murat G. bir süre sonra hareket halindeki araçtan atlayarak kaçmaya başladı. Polis memuru Şimşek de aracı durdurduktan sonra Kalender M.’yi, kovalamaya başladı. Polise ateş eden Kalender M. Şimşek tarafından bacağından vurarak etkisiz hale getirildi. Başka yöne kaçan Murat G. de bir süre sonra yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Olay yerinde bir tabanca ve 5 boş kovan bulan güvenlik güçleri, zanlının boş araziye bıraktığı araçta 17 fişek ele geçirdi. Şüphelilerin, birçok suçtan sabıka kaydının olduğu öğrenildi.