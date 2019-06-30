Kadınların yarasına merhem oluyorlar

Şiddet ve şiddetle mücadelede kadınların çözüm arayışına destek olan, psikolojik ve hukuksal danışmanlık, sosyal hizmet uygulamaları, sağlık, istihdam gibi konularda hizmet veren ve bilgilendirme yapan merkez, mağdur kadınları talepleri doğrultusunda, belediyenin bünyesinde olan kadın sığınma evine de yönlendiriyor. Belediye, evliliklerde yaşanan sorunlardan etkilenen çocuklara da danışmanlık hizmeti veriyor. Kurum psikoloğu Zehra Ülger, “Kadınlarımıza yapılan her türlü şiddetin karşısındayız. Amacımız mağdur kadınlarımıza destek olmak, yaşadıkları travmadan bir an önce kurtulmalarını ve normal hayata dönmelerini sağlamak” dedi. Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi içinde bulunan Kadın Danışma Merkezi’nden yardım almak isteyen vatandaşlar, 332 08 71 ve 335 22 96 telefon numaralarını arayarak bilgi alabilir.