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Ankara Haberleri: Kadınların yarasına merhem oluyorlar

ANKARA HABERLERİ

Kadınların yarasına merhem oluyorlar

Hürriyet Haber
30.06.2019 - 14:01Son Güncelleme :

Yenimahalle Belediyesi, 2015 yılında açtığı Kadın Danışma Merkezi’nde psikolojik, fiziksel, cinsel ve ekonomik şiddet gören 300’den fazla kadının yarasına merhem oldu.

Hürriyet Haber

Şiddet ve şiddetle mücadelede kadınların çözüm arayışına destek olan, psikolojik ve hukuksal danışmanlık, sosyal hizmet uygulamaları, sağlık, istihdam gibi konularda hizmet veren ve bilgilendirme yapan merkez, mağdur kadınları talepleri doğrultusunda, belediyenin bünyesinde olan kadın sığınma evine de yönlendiriyor. Belediye, evliliklerde yaşanan sorunlardan etkilenen çocuklara da danışmanlık hizmeti veriyor. Kurum psikoloğu Zehra Ülger, “Kadınlarımıza yapılan her türlü şiddetin karşısındayız. Amacımız mağdur kadınlarımıza destek olmak, yaşadıkları travmadan bir an önce kurtulmalarını ve normal hayata dönmelerini sağlamak” dedi. Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi içinde bulunan Kadın Danışma Merkezi’nden yardım almak isteyen vatandaşlar, 332 08 71 ve 335 22 96 telefon numaralarını arayarak bilgi alabilir.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Kadınların yarasına merhem oluyorlar hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 30 Haziran 2019 tarihinde saat 14 01’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Kadınların yarasına merhem oluyorlar haberi güncellenecektir.

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