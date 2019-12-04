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Ankara Haberleri: Kadınlar olmadan Türkiye hedeflerine ulaşamaz

ANKARA HABERLERİ

Kadınlar olmadan Türkiye hedeflerine ulaşamaz

Hürriyet Haber
04.12.2019 - 17:06 |Son Güncelleme :

Ankara Sanayi Odası (ASO) koordinatörlüğünde çalışmalarını sürdüren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ankara Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesinin 2019 yılı 2. Olağan Genel Kurul toplantısı, ASO’nun ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Hürriyet Haber

Toplantıya ASO Başkanı Nurettin Özdebir, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, TOBB Ankara İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Belma Yılmazyiğit ve davetliler katıldı. Yılmazyiğit kadınların hayatın her alanında söz sahibi olmaları gerektiğinin altını çizdi.

İŞ GÜCÜNE KATILIM ORANLARI AZ

Türkiye’de kadınların ekonomik, sosyal ve siyasi hayata yeterli oranda katılmadıklarına işaret eden ASO Başkanı Özdebir, “Cinsiyet eşitliği endekslerinde maalesef alt sıralarda yer alıyoruz. Kadının iş gücüne katılım oranı da erkeklerin yarısı kadar. Kadınların iş gücüne katılım oranını artırmadan yüksek gelirli ülkeler grubuna giremeyiz. Yani kadınlar olmadan Türkiye hedeflerine ulaşamaz. Bu anlamda kadın girişimcilerimizin artması için ASO olarak her zaman çaba gösterdik” dedi.

Kadınlar olmadan Türkiye hedeflerine ulaşamaz

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Kadınlar olmadan Türkiye hedeflerine ulaşamaz hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 04 Aralık 2019 tarihinde saat 17 06’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Kadınlar olmadan Türkiye hedeflerine ulaşamaz haberi güncellenecektir.

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