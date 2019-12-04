Toplantıya ASO Başkanı Nurettin Özdebir, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, TOBB Ankara İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Belma Yılmazyiğit ve davetliler katıldı. Yılmazyiğit kadınların hayatın her alanında söz sahibi olmaları gerektiğinin altını çizdi.



İŞ GÜCÜNE KATILIM ORANLARI AZ



Türkiye’de kadınların ekonomik, sosyal ve siyasi hayata yeterli oranda katılmadıklarına işaret eden ASO Başkanı Özdebir, “Cinsiyet eşitliği endekslerinde maalesef alt sıralarda yer alıyoruz. Kadının iş gücüne katılım oranı da erkeklerin yarısı kadar. Kadınların iş gücüne katılım oranını artırmadan yüksek gelirli ülkeler grubuna giremeyiz. Yani kadınlar olmadan Türkiye hedeflerine ulaşamaz. Bu anlamda kadın girişimcilerimizin artması için ASO olarak her zaman çaba gösterdik” dedi.







