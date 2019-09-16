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Ankara Haberleri: Kadınlar için ‘Acil Yardım İş Birliği’

ANKARA HABERLERİ

Kadınlar için ‘Acil Yardım İş Birliği’

DHA
16.09.2019 - 15:00Son Güncelleme :

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) Başkanı Canan Güllü, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret etti ve Büyükşehir Belediyesi ile kadına şiddetin önlenmesini amaçlayan ‘Acil Yardım İş Birliği’ protokolünü imzalamak istediklerini söyledi.

DHA

Örnek protokolü inceleyen Başkan Mansur Yavaş, özellikle son zamanlarda şiddet mağduru kadınların arttığına dikkat çekerek, şiddetin önlenmesi, toplumun bilinçlendirilmesi için belediye olarak ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını ifade etti. Kadınların toplumda hak ettikleri değer ve konuma gelmesi için çaba harcadıklarına dikkat çeken Yavaş, “Elimizden gelen her türlü yardımı yaparız. Her gün televizyonu açtığımız zaman gördüğümüz cinayet haberleri bizi derinden üzüyor. Şiddetin karşısındayız, her zaman kadınlarımızın yanındayız” dedi. Ankara’da kadın dostu şehir olma yönünde yapılan çalışmalar nedeniyle Mansur Yavaş'a teşekkür eden TKDF Başkanı Canan Güllü, aynı zamanda şiddet hattının Başkent genelinde tanıtılması ve farkındalık yaratılması amacıyla metro, EGO otobüsleri ve kent genelinde bulunan LED ekranlarda yayınlaması yönünde de destek istedi.

Kadınlar için ‘Acil Yardım İş Birliği’

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Kadınlar için ‘Acil Yardım İş Birliği’ hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 16 Eylül 2019 tarihinde saat 15 00’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Kadınlar için ‘Acil Yardım İş Birliği’ haberi güncellenecektir.

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