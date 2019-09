Kadınlar için ‘Acil Yardım İş Birliği’

Örnek protokolü inceleyen Başkan Mansur Yavaş, özellikle son zamanlarda şiddet mağduru kadınların arttığına dikkat çekerek, şiddetin önlenmesi, toplumun bilinçlendirilmesi için belediye olarak ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını ifade etti. Kadınların toplumda hak ettikleri değer ve konuma gelmesi için çaba harcadıklarına dikkat çeken Yavaş, “Elimizden gelen her türlü yardımı yaparız. Her gün televizyonu açtığımız zaman gördüğümüz cinayet haberleri bizi derinden üzüyor. Şiddetin karşısındayız, her zaman kadınlarımızın yanındayız” dedi. Ankara’da kadın dostu şehir olma yönünde yapılan çalışmalar nedeniyle Mansur Yavaş'a teşekkür eden TKDF Başkanı Canan Güllü, aynı zamanda şiddet hattının Başkent genelinde tanıtılması ve farkındalık yaratılması amacıyla metro, EGO otobüsleri ve kent genelinde bulunan LED ekranlarda yayınlaması yönünde de destek istedi.