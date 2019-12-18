Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Kadının hakkı korunacak

Ankara Haberleri: Kadının hakkı korunacak

ANKARA HABERLERİ

Kadının hakkı korunacak

Hürriyet Haber
18.12.2019 - 09:23 |Son Güncelleme :

Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığında ‘2020-2021 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı’nın etkin uygulanmasını sağlamak için koordinasyon toplantısı yapıldı.

Hürriyet Haber

Valilikte düzenlenen toplantıda Şahin, plan doğrultusunda Ankara’da sorumlu kurum amirleri ve birim müdürleriyle bir araya geldiklerini belirtti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Adalet, İçişleri, Milli Eğitim ve Sağlık bakanlıklarının yanı sıra Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ortak çalışması sonucu bu alanda protokol hazırlandığını hatırlatan Şahin, şunları kaydetti:

EYLEM PLANI HAYATA GEÇİRİLECEK

“Bu protokolle kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair eylem planlarının hayata geçirilmesi amaçlanmaktadır. Biz sorumlu kuruluş amirleriyle, birim müdürleriyle bir araya gelerek Ankara dahilinde yapmamız gerekenleri konuştuk. Bunlar tabii ki protokol ve eylem planında belirlenen faaliyetler ve amaçlar kapsamında yapılacak. Dolayısıyla her birimimizin yürüttüğü çalışmaları bizler de takip edeceğiz. Burada önemli olan insana verdiğimiz değer, özelde annemiz, kardeşimiz, eşimiz ve yakınımız olan kadının hakkının hukukunun gereği gibi korunmasıdır.”

Kadının hakkı korunacak
Valilikteki toplantıya Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili, İl Sağlık Müdürü, İl Milli Eğitim Müdürü, İl Emniyet Müdürü, Aile Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürü, İl Müftüsü ile resmi kurum temsilcileri katıldı.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Kadının hakkı korunacak hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 18 Aralık 2019 tarihinde saat 09 23’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Kadının hakkı korunacak haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Başkan Köse asfalt serdi

Başkan Köse asfalt serdi

500 bininci yerli motor Ankara’da tanıtıldı

500 bininci yerli motor Ankara’da tanıtıldı

Uğur Açıkalın yeniden başkan

Uğur Açıkalın yeniden başkan

Basit kurallar hayat kurtar

Basit kurallar hayat kurtar

Kültürümüzü yeni nesillere aktaracağız

Kültürümüzü yeni nesillere aktaracağız

Bir berber bir berbere 500 metre mesafede olsun

Bir berber bir berbere 500 metre mesafede olsun

Ruhumuzu yansıtıp manşetlere çıktık

Ruhumuzu yansıtıp manşetlere çıktık

300 ‘ölüm hapı’ ele geçirildi

300 ‘ölüm hapı’ ele geçirildi

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıGÜDÜLHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara5 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

18 Aralık 2019, Çarşamba
  • İmsak
    06:27
  • Güneş
    07:58
  • Öğle
    12:50
  • İkindi
    15:11
  • Akşam
    17:32
  • Yatsı
    18:57
Diğer iller için Namaz Vakitleri »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.