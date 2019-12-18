Kadının hakkı korunacak

Valilikte düzenlenen toplantıda Şahin, plan doğrultusunda Ankara’da sorumlu kurum amirleri ve birim müdürleriyle bir araya geldiklerini belirtti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Adalet, İçişleri, Milli Eğitim ve Sağlık bakanlıklarının yanı sıra Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ortak çalışması sonucu bu alanda protokol hazırlandığını hatırlatan Şahin, şunları kaydetti:



EYLEM PLANI HAYATA GEÇİRİLECEK



“Bu protokolle kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair eylem planlarının hayata geçirilmesi amaçlanmaktadır. Biz sorumlu kuruluş amirleriyle, birim müdürleriyle bir araya gelerek Ankara dahilinde yapmamız gerekenleri konuştuk. Bunlar tabii ki protokol ve eylem planında belirlenen faaliyetler ve amaçlar kapsamında yapılacak. Dolayısıyla her birimimizin yürüttüğü çalışmaları bizler de takip edeceğiz. Burada önemli olan insana verdiğimiz değer, özelde annemiz, kardeşimiz, eşimiz ve yakınımız olan kadının hakkının hukukunun gereği gibi korunmasıdır.”



Valilikteki toplantıya Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili, İl Sağlık Müdürü, İl Milli Eğitim Müdürü, İl Emniyet Müdürü, Aile Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürü, İl Müftüsü ile resmi kurum temsilcileri katıldı.