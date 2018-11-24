'Kadına şiddete karşı farkındalık çalışmaları yürütülecek'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri'Kadına şiddete karşı farkındalık çalışmaları yürütülecek'
GeriGündem 'Kadına şiddete karşı farkındalık çalışmaları yürütülecek'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
24.11.2018 - 13:19, Son Güncelleme:

'Kadına şiddete karşı farkındalık çalışmaları yürütülecek'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
'Kadına şiddete karşı farkındalık çalışmaları yürütülecek'
refid:Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan "Kadına şiddete sıfır tolerans" etkinlikleri  ilişkili resim dosyası

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" çerçevesinde farkındalık artırmaya ve duyarlılık yaratmaya yönelik ilgili tüm tarafların katkı ve katılımları ile çeşitli çalışmalar yürüteceklerini kaydetti.

BAKANLIĞININ “Kadına Şiddete Sıfır Tolerans” ilkesiyle çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyen Zehra Zümrüt Selçuk, farkındalık çalışmaları kapsamında 81 ilde çeşitli etkinliklerin yapıldığını, er ve erbaşlara kadına şiddetle mücadele eğitimi verildiğini açıkladı.

Bakan Selçuk, Birleşmiş Milletler’in 2015 yılından beri yürüttüğü “Dünyayı Turuncuya Boya-16 Günlük Aktivizm Kampanyası” kapsamında Galata Kulesi’nin turuncuya büründüğünü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün de 25 Kasım tarihinden itibaren turuncu aydınlatma ile görselleneceğini söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile de işbirliğine gittiklerini vurgulayan Bakan Selçuk, 25 Kasım haftası; Cuma hutbesinde ‘kadına yönelik ve aile içi şiddetin önlenmesi’ konusunun ülke genelinde ele alınacağını kaydetti.

Bakan Selçuk, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, bakanlıkların resmi internet sitelerinin açılış sayfalarının, günün anlam ve önemine dikkat çekmek için hazırlanan görselle açıldığını ifade etti.

Farkındalık çalışmaları kapsamında, TCDD ile birlikte hareket ettiklerini söyleyen Bakan Selçuk, “Devlet Demiryolları ile yapılan işbirliği ile tren ve garlarda “Kadına Şiddete Sıfır Tolerans” afişlerinin yer alacağını vurguladı.

Bakan Selçuk, “Türkiye Basketbol Federasyonu, Türkiye Voleybol Federasyonu ve Türkiye Futbol Federasyonu işbirliğiyle gerçekleştirilen müsabakalarda sporcularımız ‘Kadına Şiddete Sıfır Tolerans’ yazılı pankartlar ile sahaya çıkıyor” diye konuştu.

81 ilde de, kadına karşı şiddetle mücadele konusunda farkındalığı artırmaya yönelik toplantılar düzenleyeceklerini belirten Bakan Selçuk, Kapadokya’da kadına şiddete karşı sıfır tolerans pankartları açarak pek çok balonunun havalandığını ifade etti.

Bakan Selçuk, Amasya Belediyesi ile birlikte organize ettikleri etkinlik kapsamında da tarihi şehrin, güne özel turuncu ışıklandırmayla aydınlatıldığını, AVM ve kent merkezlerine kurulan stantlarla farkındalık çalışmaları gerçekleştirildiğini duyurdu.
.
Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan 25 Kasım kamu spotunun da, hafta boyunca tüm ulusal ve yerel kanallarda gösterildiğini söyleyen Selçuk, bu kapsamlı çalışmalar ile toplumun her kesimine ulaşmayı hedeflediklerini dile getirdi. Bakan Selçuk; “Kadına karşı şiddetle mücadelede, toplumun tüm dinamiklerini ‘Kadına Şiddete Sıfır Tolerans’ ilkemiz çerçevesinde düzenlenecek etkinliklere katılım sağlamaya ve destek vermeye davet ediyoruz” diye konuştu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

3 büyükşehir aday ile ilgili flaş açıklama

Bakan Akar: ABD'li muhataplarımıza rahatsızlığımızı tekrar tekrar ifade ettik

Sürpriz gelişme... İstanbul, Ankara ve İzmir adayları...

Kocaya merdaneli dayak! Genç adam polis merkezine sığındı