Kadın muhtarların önceliği ‘yardım’

Ankara'nın kadın muhtarları, kadınlara muhtar seçilme hakkının veriliş yıl dönümünde, yürüttükleri çalışmaları anlattı. Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği Başkanı 57 yaşındaki Serpil Erenoğlu, 4 dönemdir Kültür Mahallesi'nde muhtarlık yaptığını bildirdi. Erenoğlu, 2013 yılında bu derneği kurduklarını belirterek, "Bu dernek bizim için bir kadın hareketi, kadın dayanışması, kadınların kendini ifade edebilme özgürlüğünü yakalayabilmesi ve kadın sorunlarına eğilebilmek demek" diye konuştu. Eşini 21 yıl önce kaybeden Erenoğlu, “Küçük bir ailem var. Hep büyük bir aile özlemi çekmişimdir. Muhtar olunca mahalleli benim ailem oldu. Muhtarlığım sürecince hayata sıkı sıkı bağlanmayı ve zorluklara rağmen ayakta durmayı öğrendim. Muhtarlık beni ruhen tedavi etti, kendime çok şey kattım" dedi. Ankara'nın en genç muhtarı olan 25 yaşındaki Hilal Mahallesi Muhtarı Cansın Kaman Özkan ise "Çalışan muhtara iş çok. İşimiz dışarıdan sadece tebligatlar ile uğraşmak gibi görünse de aslında çok işimiz var. Mahalledeki ihtiyaç sahiplerini tespit edip el ele vererek yardım organize ediyoruz" dedi.





DESTEK OLMAK ÇOK DEĞERLİ

65 yaşındaki Üniversiteler Mahallesi muhtarı Ayfer Kızılkan, üç dönemdir yürüttüğü görevinin en güzel yanının yardımlaşma olduğunu kaydetti. İhtiyaç sahiplerine ulaşarak mutlu olduğunu dile getiren Kızılkan, “Muhtarlığın amacının sosyal işlerde çalışmak olduğuna inanıyorum. Bir insana destek olmak, elinden tutmak çok değerli. Devlet ile halk arasındaki ilk kapı muhtarlık. Bizler halkın her zaman ulaşabileceği konumdayız. İnsanlar cenazelerinde de düğünlerinde de bizi görmek istiyor. Mahallenin annesi olarak görüyorlar” dedi.

Malazgirt Mahallesi Muhtarı 43 yaşındaki Fadime Gül ise iki dönemdir muhtarlık ve hafta sonları servis şoförlüğü yapıyor. Mahallesindeki tek kadın muhtar adayı olduğunu belirten Gül, "Muhtar olmaktan dolayı çok mutluyum. Hayır işlerine de vesile oluyoruz. Kadın olduğumuz için vatandaşlar gelip sıkıntılarını rahatça anlatıyor” diye konuştu.

AMACIM OKUL YAPTIRMAKTI

Yedi dönemdir muhtar seçilen 75 yaşındaki Mutlukent Mahallesi Muhtarı Ayfer Yargıç ise muhtar olmaktaki amacının mahallesini düzenlemek ve okul yaptırmak olduğunu belirtti. Mutlukent Mahallesi'ne 3 tane ilkokul yapılmasına öncülük ettiğini söyleyen Yargıç, şöyle konuştu:

"Muhtarlığımın ilk yıllarında bilgisayar kullanmayı bilmiyordum, bu yüzden eşim ve çocuklarımdan yardım istiyordum. Bir gün yardım istediğimde 'Muhtar sen misin, biz miyiz?' dediler. Bu cümle zoruma gidince halk eğitim kursuna gidip bilgisayarı iyice öğrendim. Şu an ihtiyacım olan her işimi görüyorum."

KÜÇÜKKEN OYNADIĞIM PARKTA ÇALIŞIYORUM

Mahallesindeki 7 aday içinden tek kadın olarak açık ara farkla seçilen 30 yaşındaki Süvari Mahallesi Muhtarı Şule Özçelik, “Küçükken arkadaşlarımla birlikte bu parkta oyun oynardık. Devir geldi, büyüdüm ve çocukken oyun oynadığım parkta muhtarlık yapıyorum. Muhtarlığın en güzel yanı ise insanlara yardımcı olup onların hayır dualarını alabilmek” dedi.

Diriliş Mahallesi’nde iki dönemdir muhtarlık yapan 45 yaşındaki Dilek Kara “İnsanların hayatına dokunup mutlu olduklarını görmek her şeye değer. Her insan benim için çok değerli” diye konuştu.

BÜYÜK BİR AİLE OLARAK GÖRÜYORUM

Barış Mahallesi'nde üç dönemdir muhtarlık yapan 58 yaşındaki Sevim Özdemir ise insanlarla iç içe ve onlara faydalı olmanın, muhtarlığın en güzel yanlarından biri olduğunu söyledi. Mahallesini büyük bir aile olarak gördüğünü ifade eden Özdemir, "İnsanlar beni 'mahallenin kızı' olmamdan ötürü çok güzel karşıladı" diye konuştu. Pınarbaşı Mahallesi Muhtarı 49 yaşındaki Meral Doğan ise “Muhtarın en önemli görevi mahallede ne olup bitiyor, kimin neye ihtiyacı var bilmek, Lütfiye ablaya kız kardeş, diğerine torun olabilmek. En güzel yanı ise birinin hayatına dokunduğun zaman o kişinin gözündeki ışık ve mutluluk" dedi.