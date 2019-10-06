Kademeli su tarifesi yeniden Meclis’te

Geçen ay reddedilen zamma neden olacak su ücretlerindeki ‘kademeli tarife’ teklifi, Mansur Yavaş imzasıyla bu ay yeniden Meclis gündemine gelecek. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin zamma neden olacak su ücretlerindeki ‘kademeli tarife’ teklifi, geçen ay AK Parti ve MHP’li üyelerin oylarıyla reddedilmişti. Bunun üzerine Mansur Yavaş, kararı mahkemeye götüreceklerini söylemişti. Meclis’te bu ay ayrıca şu anda tam gün ücreti 1 TL olan otopark ücretleri için hazırlanan zamlı tarife de görüşülecek. Öte yandan Ankaray ve metro istasyonlarına banka ATM’leri konulması, Büyükşehir, ASKİ ve EGO’nun 2020-2024 stratejik planları gibi konular da Meclis’in görüşeceği diğer gündem başlıkları olacak.