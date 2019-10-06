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Ankara Haberleri: Kademeli su tarifesi yeniden Meclis’te

ANKARA HABERLERİ

Kademeli su tarifesi yeniden Meclis’te

Murat YILMAZ
06.10.2019 - 16:24Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, kente ilişkin gündem maddelerini görüşmek için bugün toplanıyor.

Murat YILMAZ

Geçen ay reddedilen zamma neden olacak su ücretlerindeki ‘kademeli tarife’ teklifi, Mansur Yavaş imzasıyla bu ay yeniden Meclis gündemine gelecek. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin zamma neden olacak su ücretlerindeki ‘kademeli tarife’ teklifi, geçen ay AK Parti ve MHP’li üyelerin oylarıyla reddedilmişti. Bunun üzerine Mansur Yavaş, kararı mahkemeye götüreceklerini söylemişti. Meclis’te bu ay ayrıca şu anda tam gün ücreti 1 TL olan otopark ücretleri için hazırlanan zamlı tarife de görüşülecek. Öte yandan Ankaray ve metro istasyonlarına banka ATM’leri konulması, Büyükşehir, ASKİ ve EGO’nun 2020-2024 stratejik planları gibi konular da Meclis’in görüşeceği diğer gündem başlıkları olacak.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Kademeli su tarifesi yeniden Meclis’te hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 06 Ekim 2019 tarihinde saat 16 24’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Kademeli su tarifesi yeniden Meclis’te haberi güncellenecektir.

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