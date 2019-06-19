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Ankara Haberleri: Kaçakçılar yakalandı

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Kaçakçılar yakalandı

AA
19.06.2019 - 14:54Son Güncelleme :

Pakistan, Afganistan ve Bangladeş uyruklu 75 göçmeni ‘İstanbul’ diye Ankara’ya bırakan 4 kişi yakalandı.

AA

Göçmenleri kaçak yollardan Ankara’ya getirdikleri tespit edilen B.D., E.K., M.S.A. ile E.A., Konya Yolu Kulu Kavşağı’nda gözaltına alındı. Şüpheliler, “Göçmen Kaçakçılığı ve Resmi Belgede Sahtecilik” suçundan ifadeleri alındıktan sonra adliye sevk edildi. 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Kaçakçılar yakalandı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 19 Haziran 2019 tarihinde saat 14 54’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Kaçakçılar yakalandı haberi güncellenecektir.

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