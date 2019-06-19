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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Kaçakçılar yakalandı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 19 Haziran 2019 tarihinde saat 14 54’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Kaçakçılar yakalandı haberi güncellenecektir.