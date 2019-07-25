Kaçak olarak çalışıyormuş

Keçiören’de trafik kurallarını ihlal ederek yolcu alıp-indirirken sinyal vermeden önüne direksiyon kırdığı araçtaki İlçe Emniyet Müdürü’nün talimatıyla gözaltına alınan ve suç kaydı kabarık olduğu tespit edilen dolmuş şoförünün, araçta da kaçak olarak çalıştığı ortaya çıktı. Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Hacıbekir Gani, “Şoförü incelettik, şoför eğitimine girmemiş, yaka kartı almamış. Kaçak olarak çalışan şoför. O araca park cezası geliyor, Zabıta tarafından araç, 2 günlüğüne trafikten men edilecek” diye konuştu. Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı’nca minibüşçü esnafına yönelik olarak yapılan denetimlerin 8-9 aydır aksaması nedeniyle kaçak çalışan şoför sayısının arttığına dikkat çeken Gani, özetle şunları söyledi:

YAKA KARTI OLMAYAN ÇALIŞAMAZ

“Daha önce UKOME’den çıkarttığımız bir karar var. Şoför olacaklar, odamız tarafından verilen eğitime giriyorlar. Ondan sonra da savcılıktan belge alıyorlar. Bu belgeyi alırken geçmişte bu tür ya da yüz kızartıcı suçlara karışıp karışmadıklarına bakıyorlar. Temiz olanlara oda olarak yaka kartı veriyoruz. Yaka kartını aldıktan sonra da çalışmaya devam edenlerin iki yılda bir eğitimlere girme mecburiyeti var. Aslında bunu bir yıla düşürmemiz lazım. Bununla ilgili de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Bey ve EGO Genel Müdürlüğü ile görüştüm. Eğitimlere önümüzdeki ay tekrar başlayacağız.

DENETİM OLMADI, KAÇAK ARTTI

Denetimleri Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı yapıyor. Yaka kartı olmadığı tespit edilen, kaçak çalışanlara işlem uygulanıyor. Normalde yaka kartı olmayan çalışamaz. Fakat maalesef 31 Mart’ın 3-4 ay öncesinden itibaren denetimler olmadı. Bu süreçte denetim yapılmadığı için kaçak çalışma arttı. Bu tür insanlar kaçak olarak çalışmaya başladı. 8-9 aylık süreçteki sıkıntının giderilmesi gerekiyor. Geçen hafta Zabıta Daire Başkanımızla görüştük. Yaka kartlarıyla ilgili genel bir uygulama yapılacak. Yaka kartını oda olarak biz veriyoruz fakat iptal yetkimiz yok. İptal yetkisini de bize versinler. Bir de bu tür durumlarda şoförün yanı sıra araç sahibi de cezalandırılıyor. Çünkü asıl denetimi onun yapması lazım çalıştırdığı insanlar ilgili.”

ŞOFÖRLERE UYARI: BİZ CAN TAŞIYORUZ

Ankara genelinde 2 bin 231 minibüs, 6 bin 500 civarında da şoför çalıştığı bilgisini veren Gani, “Bunların içinde bazı sorumsuz insanlar olabilir. Vatandaşlarımız, karşılaştıkları sorunlarla ilgili bize bilgi verirse biz de hemen dönüş yapıyoruz. Şoförlerimize de söyleyeceğimiz şu; insanlar çoluğunu çocuğunu, yakınını bize emanet ediyor, emanete sahip çıkın. Trafik kurallarına uyun. Çünkü biz can taşıyoruz” ifadesini kullandı.