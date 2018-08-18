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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Kaçak motor operasyonu hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 18 Ağustos 2018 tarihinde saat 14 07’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Kaçak motor operasyonu haberi güncellenecektir.