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Ankara Haberleri: Kaçak motor operasyonu

ANKARA HABERLERİ

Kaçak motor operasyonu

AA
18.08.2018 - 14:07Son Güncelleme :

Ankara'da, gümrükten kaçak yollarla ülkeye getirilen lüks otomobillere ait motorların sanayi sitelerinde satıldığını tespit eden Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon düzenledi.

AA

Bir adreste yapılan aramada, 2 milyon lira değerinde 452 otomobil motoru ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı Z.S. hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldı. 

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Kaçak motor operasyonu hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 18 Ağustos 2018 tarihinde saat 14 07’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Kaçak motor operasyonu haberi güncellenecektir.

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