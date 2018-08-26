Kaçak döküm yola taştı

Kentte, izinsiz dökülen hafriyat ve moloz ile bilinçsiz kişilerce bırakılan evsel atıkların sebep olduğu çevre kirliliği büyüyor. Hürriyet Ankara’nın daha önce de defalarca gündeme getirdiği Dikmen Tepesi’ndeki Keklikpınarı verici istasyonlarının bulunduğu geniş arazi çöplüğe döndü. “Ankara’nın seyir terası” diye de adlandırılan bin 61 metre yükseklikteki tepede, vericilerin etrafını çevreleyen 878’inci Sokak’ın her iki tarafı moloz yığınlarıyla doldu. Büyükşehir Belediyesi’nin döküm alanlarına 20 TL vermek ya da ilçe belediyelerine çuval başına 2 ila 4 TL ücret ödemek istemeyenler, ev ve iş yerlerinde yapılan tadilatlardan çıkan inşaat atıklarını yol oyunca boş buldukları yere atıyorlar.

SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞIYOR

Molozun yanı sıra denetim eksikliğinden faydalanan kimliği belirsiz kişilerin bıraktığı çöpler de yola taşmaya başladı. Özellikle Oran bölgesinden kent merkezine geçmek isteyen vatandaşların kullandığı güzergâhta, yolun ortasına kadar savrulan çöpler yüzünden sürücüler zor anlar yaşıyor. Bölgedeki çevre kirliliğine tepki gösteren vatandaşlar, denetimlerin artırılmasını ve çöplerin kaldırılmasını istiyor.

CEZASI 5 BİN TL

Kabahatler Kanunu’na göre belirlenen alanlar dışına moloz ve atık dökümü yapan kişilere 100 ila 3 bin TL arasında, inşaat faaliyetini yürüten tüzel kişi hakkında da 5 bin TL’ye kadar idari para cezası uygulanıyor. Atıkları kaldırma işlemlerinin masrafları da bu kişilerden alınıyor.