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Ankara Haberleri: Kaçak döküm yola taştı

ANKARA HABERLERİ

Kaçak döküm yola taştı

Sedat CENİKLİ
26.08.2018 - 16:40Son Güncelleme :

Ankara’nın seyir teraslarından Keklikpınarı’ndaki verici istasyonlarının bulunduğu geniş arazi çöplüğe döndü. Yasak olmasına rağmen atılan moloz ve çöpler yola taştı.

Sedat CENİKLİ

Kentte, izinsiz dökülen hafriyat ve moloz ile bilinçsiz kişilerce bırakılan evsel atıkların sebep olduğu çevre kirliliği büyüyor. Hürriyet Ankara’nın daha önce de defalarca gündeme getirdiği Dikmen Tepesi’ndeki Keklikpınarı verici istasyonlarının bulunduğu geniş arazi çöplüğe döndü. “Ankara’nın seyir terası” diye de adlandırılan bin 61 metre yükseklikteki tepede, vericilerin etrafını çevreleyen 878’inci Sokak’ın her iki tarafı moloz yığınlarıyla doldu. Büyükşehir Belediyesi’nin döküm alanlarına 20 TL vermek ya da ilçe belediyelerine çuval başına 2 ila 4 TL ücret ödemek istemeyenler, ev ve iş yerlerinde yapılan tadilatlardan çıkan inşaat atıklarını yol oyunca boş buldukları yere atıyorlar.

SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞIYOR

Molozun yanı sıra denetim eksikliğinden faydalanan kimliği belirsiz kişilerin bıraktığı çöpler de yola taşmaya başladı. Özellikle Oran bölgesinden kent merkezine geçmek isteyen vatandaşların kullandığı güzergâhta, yolun ortasına kadar savrulan çöpler yüzünden sürücüler zor anlar yaşıyor. Bölgedeki çevre kirliliğine tepki gösteren vatandaşlar, denetimlerin artırılmasını ve çöplerin kaldırılmasını istiyor.

CEZASI 5 BİN TL

Kabahatler Kanunu’na göre belirlenen alanlar dışına moloz ve atık dökümü yapan kişilere 100 ila 3 bin TL arasında, inşaat faaliyetini yürüten tüzel kişi hakkında da 5 bin TL’ye kadar idari para cezası uygulanıyor. Atıkları kaldırma işlemlerinin masrafları da bu kişilerden alınıyor.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Kaçak döküm yola taştı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 26 Ağustos 2018 tarihinde saat 16 40’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Kaçak döküm yola taştı haberi güncellenecektir.

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