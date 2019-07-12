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Ankara Haberleri: Kablo koptu 10 koyun öldü

ANKARA HABERLERİ

Kablo koptu 10 koyun öldü

Caner ÜNVER/DHA
12.07.2019 - 15:26Son Güncelleme :

Altındağ Beşikkaya Mahallesi’nde kopan elektrik kablosuna basan 10 koyun ve 1 yabani kirpi akıma kapıldı. Koyunların sahipleri, “Kablo 10 gündür kopuktu. Kimse ilgilenmedi. Burada her gün çocuklar oynuyor” dedi.

Caner ÜNVER/DHA

Ankara'da, 10 gün önce koparak yere düşen elektrik kablosuna basan 10 koyun ve 1 yabani kirpi, akıma kapılarak telef oldu. Olay, saat 08.00 sıralarında Altındağ Beşikkaya Mahallesi 2003/1. Sokak üzerinde meydana geldi. Muhsin Karlı, 4 erkek kardeşiyle, Kurban Bayramı'nda satmak için besledikleri 74 koyunu otlatmak için araziye çıkardı. Mahallenin elektrik hattından koparak yolun kenarına düşen elektrik kablosuna basan koyunlar, akıma kapılarak öldü. İhbar üzerine olay yerine polis ve elektrik idaresi ekipleri sevk edildi. Kopan hattaki elektrik kesilirken, polis olayla ilgili rapor tuttu. Karlı, "Ne olduğunu anlayamadım. Elektrikten ben de etkilendim ama kaçtım son anda. 74 koyun vardı, 10'u telef oldu" dedi. Muhsin Karlı´nın, kablonun 10 gündür kopuk olduğunu öne süren kardeşi Savaş Karlı da, "Buradaki gecekondular yıkıldı diye kopuk kabloyla kimse ilgilenmedi. Bin 200 liradan hesaplarsak 12-13 bin liraya yakın zararımız var. Her gün çoluk çocuk oynuyor burada" diye konuştu.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Kablo koptu 10 koyun öldü hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 12 Temmuz 2019 tarihinde saat 15 26’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Kablo koptu 10 koyun öldü haberi güncellenecektir.

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