Jiletli tel kentin ayıbı

Ankara Kalesi ve çevresinin keşmekeş bir yapıda olduğunu belirten Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan, dağınıklığın bir an önce giderilmesi gerektiğini ifade etti. Ulus’taki Antik Roma Tiyatrosu’nun durumunun içler acısı olduğuna da dikkat çeken Ilıkan, şunları söyledi: “Ulus’u, özellikle de Ankara Kalesi ve civarını özel bir koruma mantığıyla değerlendirmeliyiz. Buradaki keşmekeşi, düzensizliği giderip, dağınıklığa son verip, bu şehrin kadim kültürünü yansıtan, tüm değerlerini yaşatan, düzenli bir yapıya kavuşturmalıyız. Buradaki eski ve yeni yapılar şehrimizin kalitesini yansıtmalı.

KALE TARİHİ, ÇEŞMELER VANALI

Kale Mahallesi’nde, günde yüzlerce belki binlerce insanın önünden geçtiği çeşmenin haline bir bakın. Kalenin tarihi yapısına uygun bir çeşme yerine plastik borulu vanalar takılarak geçiştirilmiş. Bu mudur bu kentli olmak. Bu mudur Ankara’ya sahip çıkmak? Hiç yakışıyor mu bu kente? Bu kentin güncel bir kültür envanterine ihtiyaç var. Bazı vakıfların, derneklerin ve üniversitelerin güzel yayınları var. Ama bunları bir araya getirip işleyen bir çatı olmalı. Mesela kaleye yılda kaç kişi geliyor, en çok neyi merak ediyor? En çok ne istiyor? Bunları bilmek ve geleceğe ona göre yön vermek lazım.

MİRASIN DURUMU İÇLER ACISI

Kalenin aşağısında, Ulus’ta bulunan Antik Roma Tiyatrosu moloz sahasına, çöplüğe dönmüş. Neredeyse 2 bin yıllık tarihi mirasın durumu içler acısı. Hepimiz aynı şeyden dert yanıyor, Ankara’ya turist gelmemesinden yakınıyoruz. Ama iş turizm değerlerimize, kültürel varlıklarımıza sahip çıkmaya gelince kayıtsız kalıyoruz. Roma Tiyatrosu’nu görmek için dünyanın her yerinden turistlerin, tarihçilerin, arkeologların gelmesi gerekirken, biz içeri girilmesin diye etrafını jiletli tellerle çevirmiş, kapısına da kilit vurmuşuz.

BİR AN ÖNCE ZİYARETE AÇILMALI

Kabul edilebilir olmayan bu jiletli tel ve kapıdaki kilit kentin ayıbıdır. Bırakın tarihi değerlerimizi turizme kazandırmayı, korumaktan dahi aciziz. Buranın bir an evvel molozlardan, atıklardan ve çöplerden temizlenip, koruma altına alınıp, güvenliğinin ve bilinirliğinin kentimize yakışır bir biçimde sağlanması gerekiyor. Bir an önce tanıtıcı bilgiler doğru yerlerde konumlandırılmalı, tiyatro turizm acentelerinin güzergâhlarına eklenip ziyarete açılmalı.”

ABB Meclisi MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan, Hürriyet Ankara muhabiri Murat Yılmaz ile Ankara Kalesi’ni ve Roma Tiyatrosu’nu gezdi.