Japonlara termal daveti

Büyükşehir Belediyesi’ne Başkent’te yaşayan mülteciler ve akıllı şehir uygulamaları konusunda destek olmak istediklerini belirten Japon Büyükelçi, “Suriyeli mülteciler konusunda size yardımcı olmak isteriz. Japon fonlarından bu konuda destek olabiliriz. Japonya akıllı şehir uygulamaları konusunda çok ilerde. Bu konuda bizler de bilgilerimizi sizlerle paylaşmak isteriz. Sizleri bu konuda Tokyo’ya davet etmek istiyoruz” dedi. Tokyo’ya ziyarette bulunmak istediğini belirten Başkan Yavaş da Japon turistlere çağrı yaparak şunları söyledi:



ROTANIZA ANKARA’YI DA EKLEYİN



“Ankara’da termal sularımız var. Japon turistler için termal tesisler yapabiliriz. Japon turistler uçakla İstanbul’a inip buradan direkt Kapadokya’ya geçiyor ancak bu şekilde Ankara’daki tarihi yerleri kaçırıyorlar. Seyahat rotanıza Ankara güzergahını da ekleyebilirsiniz. Bununla ilgili tur operatörleriyle sizleri tanıştırarak bir gezi düzenleyebiliriz. Kapadokya’ya gidecek turistler bu güzergahı kullanırsa böylece Ankara’nın tarihi yerlerini görerek farklı kültürleri tanıma imkanı bulurlar. Seyahat rotası belirlemede destek olabiliriz.”