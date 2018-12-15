Jandarmadan trafik denetimi

Ankara-Konya kara yolu Gölbaşı istikametindeki uygulama noktasında kamyon, TIR gibi ağır tonajlı araçlara yönelik denetim yapan jandarma ekipleri, araçların lastikleri, taşıdıkları yükler ve araç sürücülerinin belgelerini kontrol etti. Ekipler, araçların arka ve yan işaretlemelerinin, reflektörlerinin, arka koruma çerçevelerinin bulunup bulunmadığını da denetledi. Durdurulan bazı hafriyat kamyonu sürücülerine, trafiği tehlikeye düşürdükleri ve araç lastiklerinin kullanım standartlarına uygun olmaması nedeniyle para cezası kesildi. AA
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