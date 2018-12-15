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Ankara Haberleri: Jandarmadan trafik denetimi

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Jandarmadan trafik denetimi

Hürriyet Haber
15.12.2018 - 15:51Son Güncelleme :

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, olası trafik kazalarını önlemek amacıyla ağır tonajlı araçlara yönelik uygulama yaptı.

Hürriyet Haber

Ankara-Konya kara yolu Gölbaşı istikametindeki uygulama noktasında kamyon, TIR gibi ağır tonajlı araçlara yönelik denetim yapan jandarma ekipleri, araçların lastikleri, taşıdıkları yükler ve araç sürücülerinin belgelerini kontrol etti. Ekipler, araçların arka ve yan işaretlemelerinin, reflektörlerinin, arka koruma çerçevelerinin bulunup bulunmadığını da denetledi. Durdurulan bazı hafriyat kamyonu sürücülerine, trafiği tehlikeye düşürdükleri ve araç lastiklerinin kullanım standartlarına uygun olmaması nedeniyle para cezası kesildi. AA

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Jandarmadan trafik denetimi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 15 Aralık 2018 tarihinde saat 15 51’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Jandarmadan trafik denetimi haberi güncellenecektir.

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