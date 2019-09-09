Jandarmadan ‘tek dal’ denetimi

Ekipler, ‘Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Uygulama’ kapsamında, okul çevrelerindeki marketlerde ‘tek dal’ sigara satışı ve okul servislerine yönelik denetlemelerde bulundu. Ekipler, ilk olarak Karacaören İlk ve Ortaokulu civarındaki marketleri denetledi.

SERVİSLERE UYARI

Okul servislerini durduran jandarma trafik ekipleri, öğrencileri ve şoförleri trafik kurallarına uymaları ve özellikle emniyet kemeri takmaları konusunda uyardı. Ekipler, araçlardaki emniyet kemeri ve cam mekanizmalarının çalışıp çalışmadığını da kontrol etti. Okul servis denetimlerinde araçların yanı sıra şoförler ve servis hostesleri de Genel Bilgi Taraması’ndan (GBT) geçirildi ve yetki belgeleri denetlendi. Uygulama sonrası, yönetmeliğe uygun taşıma yapmayan servis araçları İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bildirilecek.