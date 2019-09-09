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Ankara Haberleri: Jandarmadan ‘tek dal’ denetimi

ANKARA HABERLERİ

Jandarmadan ‘tek dal’ denetimi

AA
09.09.2019 - 16:07Son Güncelleme :

Altındağ’da 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlangıcıyla birlikte İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk sahalarındaki okul çevreleri ile okul servislerinde denetim yaptı.

AA

Ekipler, ‘Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Uygulama’ kapsamında, okul çevrelerindeki marketlerde ‘tek dal’ sigara satışı ve okul servislerine yönelik denetlemelerde bulundu. Ekipler, ilk olarak Karacaören İlk ve Ortaokulu civarındaki marketleri denetledi.

SERVİSLERE UYARI

Okul servislerini durduran jandarma trafik ekipleri, öğrencileri ve şoförleri trafik kurallarına uymaları ve özellikle emniyet kemeri takmaları konusunda uyardı. Ekipler, araçlardaki emniyet kemeri ve cam mekanizmalarının çalışıp çalışmadığını da kontrol etti. Okul servis denetimlerinde araçların yanı sıra şoförler ve servis hostesleri de Genel Bilgi Taraması’ndan (GBT) geçirildi ve yetki belgeleri denetlendi. Uygulama sonrası, yönetmeliğe uygun taşıma yapmayan servis araçları İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bildirilecek. 

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Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Jandarmadan ‘tek dal’ denetimi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 09 Eylül 2019 tarihinde saat 16 07’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Jandarmadan ‘tek dal’ denetimi haberi güncellenecektir.

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