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Ankara Haberleri: Jandarmadan havada tespit yerde ceza

ANKARA HABERLERİ

Jandarmadan havada tespit yerde ceza

AA
30.03.2019 - 15:09Son Güncelleme :

Jandarma ekipleri, Ayaş ile Beypazarı ilçeleri arasında ulaşımı sağlayan D-140 kara yolu başta olmak üzere, bağlantı yollarında trafik denetimi gerçekleştirdi.

AA

Havadan da helikopter desteği sağlanan denetimlerde, hatalı sollamada bulunan sürücüler, yol üzerindeki ekiplere iletilerek gerekli yasal işlemlerin yapılması sağlandı. Mehmetçik, kontroller sırasında sürücülere trafik kurallarını da hatırlatarak, can ve mal emniyetleri için kurallara uymalarını istedi.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Jandarmadan havada tespit yerde ceza hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 30 Mart 2019 tarihinde saat 15 09’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Jandarmadan havada tespit yerde ceza haberi güncellenecektir.

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