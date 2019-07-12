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Ankara Haberleri: Jammer’lar ‘EGO Cepte’yi saptırdı

ANKARA HABERLERİ

Jammer’lar ‘EGO Cepte’yi saptırdı

Hürriyet Haber
12.07.2019 - 16:52Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO otobüslerinin ulaşım bilgilerine akıllı telefonlar üzerinden erişilmesini sağlayan ‘EGO Cep’te uygulamasının ‘jammer’lardan etkilendiği ve bu nedenle varış zamanlarında sapma yaşandığı bilgisini paylaştı.

Hürriyet Haber

Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan bilgi notunda şu ifadelere yer verildi: ”Atatürk Bulvarı’nda bulunan bazı kam kurumları ve büyükelçilik binalarının güvenliği için ’jammer’ cihazları kullanılmaktadır. Otobüslerdeki araç takip sistemi sinyallerini bozan bu sistemler sebebiyle, araçların durağa ne zaman geleceğini gösteren EGO CEP’te diğer uygulamalarımızda süre sapmaları oluşmaktadır. Yazılımsal olmayan nedenlerden kaynaklanan bu geçici aksaklıklar nedeniyle tüm halkımızdan özür dileriz.”

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Jammer’lar ‘EGO Cepte’yi saptırdı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 12 Temmuz 2019 tarihinde saat 16 52’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Jammer’lar ‘EGO Cepte’yi saptırdı haberi güncellenecektir.

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