Jammer’lar ‘EGO Cepte’yi saptırdı

Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan bilgi notunda şu ifadelere yer verildi: ”Atatürk Bulvarı’nda bulunan bazı kam kurumları ve büyükelçilik binalarının güvenliği için ’jammer’ cihazları kullanılmaktadır. Otobüslerdeki araç takip sistemi sinyallerini bozan bu sistemler sebebiyle, araçların durağa ne zaman geleceğini gösteren EGO CEP’te diğer uygulamalarımızda süre sapmaları oluşmaktadır. Yazılımsal olmayan nedenlerden kaynaklanan bu geçici aksaklıklar nedeniyle tüm halkımızdan özür dileriz.”