İzmir Caddesi böyleydi böyle oldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kızılay’ın en yoğun yaya bölgelerinden biri olan İzmir-1 Caddesi’nin alt ve üst yapısını yeniliyor. Toplam 260 metre uzunluğunda ve yer yer 20 metreyi bulan genişlikteki cadde, alt yapısı, aydınlatmaları, zemini, peyzaj donanımları, sayısı artırılan oturma grupları ve revize edilen havuzlarıyla yeni bir görünüme kavuşacak. Çalışmalar kapsamında Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, ilk etapta hasarlı ve kötü durumda olan mevcut zemin kaplamalarını kaldırdı.

ZEMİNİN 4’TE 3’Ü TAMAM

Öncelikli olarak elektrik, telekomünikasyon, içme suyu, yağmur suyu, doğalgaz, aydınlatmaya yönelik altyapı hatlarını yenileyerek, bakım-onarımlarını gerçekleştiren ekipler, bölge esnafını da mağdur etmemeye özen gösteriyor. Zemin imalatlarında granit ve bazalt grubu doğal taşlar kullanılırken, Anadolu kilim motifli taşlar tek tek yerleştirildi. İmalatın yaklaşık 3 bin 100 metrekaresini tamamlayan ekipler kalan bin 100 metrekarelik alandaki çalışmaları da bir ay içinde tamamlamayı planlıyor.

KENT MERKEZİNE YAKIŞMIYORDU

Hürriyet Ankara, bozuk kaldırımları, biriken çöpleri ve atıkların kirlettiği süs havuzuyla büyük tepki çeken İzmir Caddesi’nin çirkin görüntüsünü 18 Nisan 2018 tarihinde “Kent imajına sarı leke” manşetiyle gündeme getirmişti. Vatandaşlar ve cadde esnafı, “Bu görüntü kent merkezine yakışmıyor. Kapsamlı bakım-onarım çalışması yapılması istiyoruz” sözleriyle caddenin durumunu eleştirmişti.

Günde binlerce Ankaralının geçtiği İzmir-1 Caddesi alışveriş, dinlenme ve buluşma noktası olarak biliniyor.