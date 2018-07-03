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Ankara Haberleri: İzmir Caddesi böyleydi böyle oldu

ANKARA HABERLERİ

İzmir Caddesi böyleydi böyle oldu

Hürriyet Haber
03.07.2018 - 17:20Son Güncelleme :

Hürriyet Ankara’nın 18 Nisan’da “Kent imajına sarı leke” manşetiyle gündeme taşıdığı Kızılay İzmir Caddesi’nde alt ve üst yapı yenileme çalışmaları devam ediyor.

Hürriyet Haber

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kızılay’ın en yoğun yaya bölgelerinden biri olan İzmir-1 Caddesi’nin alt ve üst yapısını yeniliyor. Toplam 260 metre uzunluğunda ve yer yer 20 metreyi bulan genişlikteki cadde, alt yapısı, aydınlatmaları, zemini, peyzaj donanımları, sayısı artırılan oturma grupları ve revize edilen havuzlarıyla yeni bir görünüme kavuşacak. Çalışmalar kapsamında Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, ilk etapta hasarlı ve kötü durumda olan mevcut zemin kaplamalarını kaldırdı.

ZEMİNİN 4’TE 3’Ü TAMAM

Öncelikli olarak elektrik, telekomünikasyon, içme suyu, yağmur suyu, doğalgaz, aydınlatmaya yönelik altyapı hatlarını yenileyerek, bakım-onarımlarını gerçekleştiren ekipler, bölge esnafını da mağdur etmemeye özen gösteriyor. Zemin imalatlarında granit ve bazalt grubu doğal taşlar kullanılırken, Anadolu kilim motifli taşlar tek tek yerleştirildi. İmalatın yaklaşık 3 bin 100 metrekaresini tamamlayan ekipler kalan bin 100 metrekarelik alandaki çalışmaları da bir ay içinde tamamlamayı planlıyor.

KENT MERKEZİNE YAKIŞMIYORDU

Hürriyet Ankara, bozuk kaldırımları, biriken çöpleri ve atıkların kirlettiği süs havuzuyla büyük tepki çeken İzmir Caddesi’nin çirkin görüntüsünü 18 Nisan 2018 tarihinde “Kent imajına sarı leke” manşetiyle gündeme getirmişti. Vatandaşlar ve cadde esnafı, “Bu görüntü kent merkezine yakışmıyor. Kapsamlı bakım-onarım çalışması yapılması istiyoruz” sözleriyle caddenin durumunu eleştirmişti.

Günde binlerce Ankaralının geçtiği İzmir-1 Caddesi alışveriş, dinlenme ve buluşma noktası olarak biliniyor.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden İzmir Caddesi böyleydi böyle oldu hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 03 Temmuz 2018 tarihinde saat 17 20’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça İzmir Caddesi böyleydi böyle oldu haberi güncellenecektir.

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